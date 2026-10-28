El presentador analiza la rueda de prensa de Óscar Puente desde el centro de mando en Toledo y carga contra él: "Que se informe bien"

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Risto Mejide analiza en 'Todo es mentira' la comparecencia de el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar esta mañana entre un tren AVE y un Iryo en la ciudad de Urda (Toledo), y que hasta el momento cuenta con 68 víctimas mortales y varios heridos graves.

El presentador reacciona en el plató del programa a las palabras de Puente, criticando duramente algunas de sus declaraciones. "Ha ido del accidente inverosímil a una decisión inexplicable, que es la del operario del centro de mando que dio la orden de reanudar un tren a velocidad normal y no a marcha-vista", ha comenzado explicando Risto Mejide.

Muy crítico, el presentador señala que el ministro se equivocó al nombrar la ciudad: "Ha dicho que se ha producido el accidente en Urta. Estaría bien que, igual que le ha dicho a los periodistas que si van a preguntar algo que se informen bien, el ministro también se informase bien del nombre de la localidad. Es un detalle, sí, pero, ya que el ha sido tan riguroso con los periodistas, que lo sea con él también".

Risto: "Me parece insultante que eche la culpa al tipo que está en control"

El programa ha podido hablar también con Salvador García-Ayllón, un experto ferroviario, que ha explicado las claves del accidente. Ha sido entonces cuando Risto Mejide ha explotado contra Óscar Puente: "Me parece insultante que no salga hoy el ministro y diga que se ha equivocado al decir que otro accidente era poco probable".

"Habría que parar y poner más robusto el sistema y no echarle la culpa al tipo que está en el centro de control, porque eso me parece ya kafkiano", ha dicho tajante el presentador del programa, mostrando su completa indignación con los hechos y con que el Gobierno "nos haya inducido a pensar que esto ha ocurrido por un fallo humano":

"El mismo Gobierno nos ha dicho que como ha habido un fallo humano, todo esto ha ocurrido. Esto es lo que a mi me parece hoy, a escasas horas del accidente, absolutamente fuera de lugar y de toda lógica". Un fallo humano que, tal y como han aclarado varios de los expertos que han entrado al programa, no sería el principal motivo del accidente. "Todos los expertos nos lo están desmintiendo", ha sentenciado Risto Mejide.

El colaborador Cristóbal Soria, afectado por el accidente ferroviario

Además, Cristóbal Soria, colaborador de ‘TEM’, nos cuenta su testimonio tras haberse visto afectado por el accidente ferroviario en Toledo. Soria tenía que viajar a Madrid desde Sevilla en el AVE, pero no pudo venir en tren por culpa de la colisión. En el programa, confiesa tener mucho miedo porque es un pasajero habitual de la misma ruta de la tragedia.