Horizonte 26 OCT 2026 - 23:09h.

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El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, presentaba este domingo su dimisión tras quedarse fuera de las listas elaboradas por el PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un tema que no ha pasado desapercibido para 'Horizonte' y sus colaboradores, ni tampoco para Iker Jiménez, quien no ha podido ocultar su sorpresa al enterarse del motivo de su dimisión y pensar que lo hacía por conciencia.

Y es que el presentador le ha preguntado a Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía y secretario general de la UFP, qué sabía de esta dimisión, de la que tanto se ha hablado y que tantas reacciones ha generado: "No ha dimitido por un problema con nosotros. Ha dimitido por una decepción personal, porque no iba en listas". Iker Jiménez se ha quedado asombrado: "Perdónenme porque yo no lo sabía", ha reconocido el presentador.

"Me hubiera gustado que hubiera dado la cara por la Policía por el problema que hubo en la universidad o por el problema que tenemos en Sol. Pero no dio la cara", asegura Serafín Giraldo, en pleno asombro todavía de Iker Jiménez. "¿Que no es por eso?", se ha vuelto a preguntar el presentador de 'Horizonte'. "Me acabo de enterar ahora. Con la que se ha montado en Sol y no es por eso...", ha añadido Iker Jiménez.

"Yo pensaba que, en un arrebato de dignidad... con todo lo de Sol y toda la movida, ¿ha dimitido porque no está en listas?", ha indicado Iker Jiménez, todavía en shock. Las reacciones en el plató de 'Horizonte' se han sucedido, con Eduardo Inda como uno de los más contundentes tras la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.