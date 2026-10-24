First Dates 24 OCT 2026 - 23:30h.

Así ha sido la apasionada cita de Alexander y Raúl en 'First Dates': ¡Terminan a oscuras en el reservado!

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La cita entre Alexander y Raúl ha ido bien... ¡pero ha terminado aún mejor! Alexander llegaba al restaurante de 'First Dates' con muchas inseguridades, pero dispuesto a encontrar el amor. Ha viajado solo en coche hasta Madrid y ya eso lo consideraba un acto de libertad por su parte. Ahora bien, cuando ha conocido a Raúl ha sabido que el viaje ha merecido la pena.

El flechado de Alexander por Raúl ha sido instantáneo, pero aún faltaba por saber qué opinaba su cita a ciegas al respecto. Mientras cenaban los chicos se han puesto al día, han charlado sobre sus vidas, pero lo mejor ha llegado cuando han podido culminar su cita en el reservado.

El ardiente final de cita de Alexander y Raúl

Alexander y Raúl han podido disfrutar de un momento de intimidad en el reservado del restaurante. Allí, Alexander le ha tocado la barba y la cabeza a Raúl, que ha empezado a hacerle ojitos. Poco después se han fundido en un apasionado beso: "La química ha sido brutal y es que no hay otra opción", ha confesado Raúl al respecto.

Pero la cosa ha ido a más, pues la pareja no ha dudado en apagar las luces del reservado. Después, han continuado besándose en el sofá, pero la cosa ha ido más allá, tal y como ellos mismos han confesado a las cámaras del programa: "Le he metido un poco de mano, pero bueno, eso sí, por encima de la ropa. Bueno, en mi caso, un poquito por el pecho".

Al salir del reservado, Alexander y Raúl han tenido que hacer frente a los comentarios del staff del restaurante: "La chaqueta la tienes mal puesta, ¿no? Parece que ha ido bien en el reservado". La cita ha ido in crescendo y ya solo faltaba tomar una decisión final: "Me faltan las palabras. Ha sido la mejor cita que he tenido".