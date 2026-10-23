Horizonte 23 OCT 2026 - 10:09h.

Los colaboradores dan su opinión sobre lo que está sucediendo en Europa

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Distintas protestas se han ido extendiendo por varios países de Europa durante los últimos días. La gente sale a las calles y muestran su malestar en torno a distintos temas como el coste de la vida, la vivienda, los servicios públicos o la educación. En 'Horizonte' ha salido el tema a relucir y el coronel Pedro Baños y Roberto Vaquero han chocado en directo.

''Hay mucha desinformación y creo que tampoco podemos mezclar churras con merinas. Efectivamente, hay quien le interesa decir que detrás está incluso Hamás. Una cosa es que recientemente los servicios de inteligencia franceses hayan alertado al gobierno sobre el peligro que significa el islam político y otra cosa es decir que ahora mismo está detrás de estas revueltas, pues precisamente movimientos islamistas'', comienza explicando Pedro Baños.

El coronel explica quién está detrás de las manifestaciones: ''Lo que hay detrás de las revueltas de Francia ahora mismo, según los servicios de inteligencia y de información franceses y españoles, es lo que te he dicho el Black Block Participation, que son los responsables de los enfrentamientos, incendios, ataques a policías. Luego hay distintos colectivos autónomos de ultraizquierda, que es lo que ha dicho Macron, estos anticapitalistas son los que han llevado a cabo principalmente la violencia organizada. Luego está detrás Francia insumisa, que ha apoyado las movilizaciones. Luego está la CGT, que es la participación sindical, por así decirlo, una parte de los chalecos amarillos y en el último lugar, algunos colectivos estudiantiles. Pero no hay certificación de que haya sido coordinado por islamistas''.

Tras sus palabras, Roberto Vaquero ha dado su opinión: ''En ese informe, uno de los sindicatos es el de los hermanos musulmanes y está más que probado, es decir, sí que hay islamistas ahí'', pero el coronel no se ha mostrado de acuerdo: ''Eso lo dices tú'', ''Sí, lo digo yo y en el informe, bueno, pues mira los sindicatos, los rastreas y lo ves (...) No tienes la verdad absoluta'', ha contestado contundente al coronel.

Por su parte, Iker Jiménez ha tenido que intervenir: ''No os pongáis así, este programa no es para ponerse así, ni uno ni otro, por favor, os lo pido. Corrección, información. Posibilidad de discrepar, pero no os pongáis a discutir así porque este programa no es así, os lo pido por favor''