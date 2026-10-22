Horizonte 22 OCT 2026 - 23:51h.

La periodista de 'ABC' explica la petición de la Fiscalía para que Óscar López sea juzgado por la justicia ordinaria en el caso del bulo de la bomba lapa

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Katty Garat, periodista adjunta a la dirección en 'ABC', cuenta en 'Horizonte' la última novedad del caso del bulo de la bomba lapa: la Fiscalía pide juzgar a Óscar López por justicia ordinaria por propagar el bulo. Una información que comparte tras tener acceso a un escrito de la fiscal adscrita a la causa, en el que dice que López "no se puede amparar bajo el aforamiento por su condición de su cargo".

Según explica la periodista, la fiscalía considera que las declaraciones del actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que "acusó a un agente de la Guardia Civil de fantasear con la muerte del presidente del Gobierno", se produjeron en actos de partido, por lo que no se puede acoger a su cargo. Esta declaraciones se referían a una conversación entre el agente Juan Vicente Bonilla y José Luis Caramés, publicada por 'El plural' y que habría sido manipulada.

Las novedades de la querella de Bonilla a Óscar López

El origen de esta polémica se remonta a los 6.318 mensajes que intercambiaron Bonilla y Caramés durante diez años, cuyo contenido, tal y como detalla Garat, fue manipulado antes de su publicación: "Se omitieron tres frases en el que hablaban de la posibilidad de que colocaran una bomba lapa en los bajos del coche de Bonilla y, al suprimir esas manifestaciones, acusan al Guardia Civil de un intento de magnicidio". A raíz de dicha controversia, el agente interpuso dos querellas: Una a 'El plural'; por derecho al honor', y, otra, a Óscar López, por amplificar el bulo.

Sobre este caso, Katty Garat nos cuenta que la justicia se ha manifestado del siguiente modo: "La justicia ha dicho que Óscar López no se puede acoger aforamiento, que no le va a juzgar el Supremo, si no la ordinaria, y nos dicen que ven bastante éxito en el avance de esta causa. También la Fiscalía está dando por hecho la condena a 'El plural', a quien Bonilla reclama 390.000 euros por vulnerar su derecho al honor.

José María Olmo denuncia la estrategia detrás del bulo de la bomba lapa

Tras la información de Katty Garat, los colaboradores de 'Horizonte' han debatido sobre este asunto. El periodista de investigación José María Olmo ha denunciado la estrategia que estaría detrás, señalando al Gobierno: "Cada vez que ha estado contra la pared, aparecen entidades o medios afines que difunden información falsa o manipulada para contrarrestar las investigaciones o desviar la atención".