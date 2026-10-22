Horizonte 22 OCT 2026 - 22:00h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid habla sobre la decisión de Felipe González de abstenerse al voto en las elecciones del 29-N

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Este jueves, 22 de octubre, el expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado que votará en blanco en las elecciones del 29 de noviembre, una declaración que ha hecho durante un encuentro empresarial en Málaga. En 'Horizonte', el exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, opina sobre la decisión del expresidente.

Hace una semanas, Tomás Gómez confesaba en el plató de nuestro programa que no iba a votar al PSOE en las próximas elecciones: "Aquí se presenta Pedro Sánchez y los españoles no pueden confundir el PSOE con Sánchez. Yo soy socialista, pero no puedo votar a Pedro Sánchez y a esta banda que va con él", fueron sus palabras entonces.

Tomás Gómez reacciona a la abstención de Felipe González en las elecciones

Ahora, es el expresidente del Gobierno, el que se suma a esta decisión al comunicar que se abstendrá en las elecciones. Sobre ello, Tomás Gómez ha opinado, ensalzando la valentía de Felipe González: "Ha sido valiente y honesto. Se ha jugado que ahora cualquier militante socialista le puede insultar como insultan a Emiliano García-Page"

También el socialista ha confirmado que Felipe González "no es el único que va a abstenerse o no votar al PSOE": "Espero que los próximos días sigan saliendo antiguos dirigentes del partido". Al ser preguntado por el resto de colaboradores sobre si el expresidente podría ser expedientado, Tomás ha respondido con contundencia:

"Si se atreven, que lo hagan. Basta ya del miedo y de esa dictadura interna, que no puedes hablar ni ser crítico porque te echan, te excluyen, te recortan y te meten en una habitación oscura encerrado". "Felipe González ha dicho lo que piensan muchos militantes y miles de ciudadanos, que no quieren votar a Pedro Sánchez", añade Tomás Gómez.