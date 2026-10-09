Horizonte 09 OCT 2026 - 01:05h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid critica duramente a Pedro Sánchez por "usar el miedo como herramienta de poder"

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Los colaboradores de 'Horizonte' han reaccionado con incredulidad a las declaraciones de Manuela Bergerot, portavoz de 'Más Madrid', tras afirmar que "en las calles de Madrid no va a haber paz". A raíz de esto, Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE, ha tomado la palabra y ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, al que responsabiliza de la crispación que vive España en torno a la crisis de la vivienda y del caso de Maricarmen.

"Si yo fuese presidente del Gobierno en los últimos ocho años, me sentiría responsable de este caso y de los cientos de casos que han ocurrido". Según cuenta, en diciembre de 2024, Emiliano-Page puso encima de la mesa un decálogo de medidas para atajar el problema de la vivienda que fue ignorado. "Son ocho años de responsabilidad que no pueden echar a los demás", añade.

"Utilizar en una campaña a alguien que ha fallecido me parece inmoral", dice Tomás Gómez. También, se muestra impactado tras la declaración de la jueza Biedma en la Audiencia Nacional, quien ha denunciado seguimientos. "¿Cómo es posible que haya una mafia criminal que haya interferido en favor de un familiar de Pedro Sánchez? ¿Quién ha financiado eso?", cuestiona el socialista indignado.

Tomás Gómez: "Yo soy socialista, pero no puedo votar a Pedro Sánchez"

De cara a las elecciones del 29-N, Tomás Gómez pide que "la gente de España haga lo correcto" y confirma que no va a votar al PSOE porque "no se presenta el PSOE": "Aquí se presenta Pedro Sánchez y los españoles no pueden confundir el PSOE con Pedro Sánchez. Yo soy socialista, pero no puedo votar a Sánchez y a esta banda que va con él. ".

"Sé que me juego la expulsión de mi partido", declara Tomás Gómez, que, pese a ello, reitera la importancia de que los propios socialistas denuncien la situación que vive su partido político. También, cuenta cómo es el ambiente en el PSOE y desvela que muchos de sus compañeros tienen miedo: "Sánchez se dio cuenta de que el miedo es una herramienta para hacer con todos nosotros lo que quieren. Yo le digo a mis compañeros que pierdan el miedo".

"Vale más mi país y la dignidad de unas ideas. Yo soy socialista, creo en mis ideas, valores y principios. Le he dedicado más de 20 años a mis ideas y me duele mucho que estén pisoteadas. Me siento de luto por mi partido, tengo un duelo por mi partido porque está secuestrado dentro de un armario o lo han matado y lo han enterrado", sentencia.