cuatro.com 20 NOV 2026 - 23:15h.

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José Luis quiere a alguien con quien compartir su vida y, nada más ver a Toñi en 'First Dates', ha sabido que estaba ante la mujer de su vida. “Me parece perfecta con la palabra entera”, decía nada más verla, se quedaba de pie mirándola y todos se daban cuenta del flechazo. Solo quedaba saber si Cupido había disparado sus flechas también hacia Toñi…

A José Luis le gustaba todo de Toñi. “Ni parpadea”, apreciaba Matías en la barra y él mismo confesaba que se había quedado “seco” nada más ver a su pareja. “Me va a sacar los colores”, decía ella. Sin embargo, parece que los sentimientos no habían surgido de forma tan instantánea en ella.

Toñi se asusta con la velocidad de José Luis

Sin duda, lo de José Luis es récord mundial en velocidad de flechazos y tanta rapidez ha asustado un poco a Toñi. Durante su cita, él hablaba de la chispa una y otra vez pero ella evitaba decir si lo había sentido: “Lo he visto muy rápido, yo no soy así”, nos confesaba ella.

“Yo no tenía la chispa y creo que él se habrá dado cuenta ¿No?”, se preguntaba. Pero parece que no, a solas en la terraza, el programa les proponía un beso dulce, se lo daban en la mejilla y, cuando tocaba el apasionado, ella le daba un abrazo con ímpetu, pero sin labios, lo que parecía más una cobra que otra cosa…

Tras una cita llega de pasión por pate de José Luis, llegaba el momento de conocer si Toñi decidía corresponderle. Pero tenía claro que no había sentido esa chispa de la que tanto hablaba él. Sin embargo, le dejaba una puerta abierta…

La cita completa de José Luis y Toñi

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