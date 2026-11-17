cuatro.com 17 NOV 2026 - 23:15h.

Toni se derretía con el aspecto de Lydia pero nada más empezar su charla, la cosa se torcía

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Lydia no se cree que Toni sea un DJ famoso, tampoco que haya pinchado en Estados Unidos y mucho menos que no tome ningún tipo de sustancia o que sea virgen. Sin embargo, la red flag ha surgido cuando ella le ha hablado de sus celos…

A Toni le ha encantado Lydia nada más verla. Su aspecto le ha conquistado: "Así tan flaquita, tan guapa de cara, con las pestañas puestas, ese pelazo... Me acabo de derretir", decía.

Además, su trabajo en un sex shop le ha vuelto loco porque su estética cuando trabaja como DJ tiene mucho que ver… Sin embargo, pocas citas han tardado tan poco en torcerse como esta. Todo ha empezado con un comentario sobre la Alhambra de Granada…

Una red flag arruina la cita

La cita de Lydia y Toni se ha complicado en cuestión de minutos. Lidia no se creía que fuera un DJ tan famoso como para pinchar en Estados Unidos. Él le preguntaba entonces cómo lleva que su pareja trabaje en el mundo de la noche y ella se definía como una "loca" y "tóxica celosa". Es más, parecía proponer verle a través de una cámara mientras pinchara si ella no estaba en el local y Toni no estaba dispuesto.

Además, ella no se creía nada de lo que él le contaba: "No conozco a ningún hombre que no mienta (...) Ya no sé si estoy en 'First Dates' o en 'Inocente, inocente".

Por eso, la decisión final estaba clara... Aunque ha habido alguna sorpresa en la manera en que se han despedido...