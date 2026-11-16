Un vecino de El Hierro expresa su preocupación por la crisis migratoria y reclama soluciones ante la situación que atraviesa la isla

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El Hierro ha recibido este domingo a 1.261 migrantes a bordo de siete cayucos y ha superado, por segundo día consecutivo, las mil llegadas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado durante una visita al puerto de La Restinga nuevos refuerzos de Salvamento Marítimo.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Fernando Gutiérrez, vecino de El Hierro, que, además, fue uno de los residentes que pudo conversar con el ministro Ángel Víctor Torres. Durante ese encuentro, los vecinos trasladaron su preocupación por la situación que atraviesa la isla: "Ayer lo que le dijimos al ministro claramente es que nosotros no somos xenófobos ni racistas. Nuestro pueblo es un pueblo solidario, pero esto que está ocurriendo no puede pasar de ninguna forma y es absolutamente insostenible. Me gustaría que alguien nos explicara cuál es el final de esto".

Fernando ha explicado cómo están viviendo esta situación y ha expresado su malestar por la llegada continuada de embarcaciones: "Lo que está ocurriendo aquí es una invasión migratoria en toda regla y lo único que hay que hacer aquí es parar esto y devolverlos. Cuando lo hayas hecho un par de veces, se acaba esta historia. Por supuesto que tenemos que solidarizarnos con todo aquel que lo necesite, pero en la medida de nuestras posibilidades".

Fernando Gutiérrez: "Hoy deseo que Pedro Sánchez se vaya porque es la única alternativa de que esto se solucione"

Además, el vecino ha detallado qué petición trasladaron al ministro durante su visita: "Lo que hemos pedido es que esto se pare, que es absolutamente insostenible e inviable. A este ritmo, la izquierda en Europa se va a acabar, va a disminuir de manera drástica, porque vemos que los únicos que nos defienden, desgraciadamente, son los partidos de la derecha".

Por último, Fernando ha manifestado su deseo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita, al considerar que su salida podría contribuir a solucionar la situación: "Hoy deseo que Pedro Sánchez se vaya porque es la única alternativa de que esto se solucione y que de verdad volvamos a ser lo que éramos antes. ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que está pasando en África?".