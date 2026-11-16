Cuarto Milenio 16 NOV 2026 - 00:37h.

El presentador de 'Cuarto Milenio' ha dedicado 'El Cierre' a denunciar la hipocresía de figuras públicas que predican solidaridad ante las cámaras mientras tratan de forma despótica a sus propios equipos

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Iker Jiménez ha protagonizado una de las intervenciones más directas de la temporada en 'El Cierre', la sección de 'Cuarto Milenio' en la que el presentador se dirige a la audiencia sin filtros. En esta ocasión, el periodista ha cargado contra quienes dan lecciones de solidaridad en público y actúan de forma opuesta en privado, utilizando la situación migratoria en Canarias como contexto de su reflexión.

Jiménez ha arrancado su intervención reconociendo su indignación: "No les puedo disimular, ha habido bastante eco, pero es que es lo que pienso". El presentador ha señalado que la situación en las islas "es otro más que se suma a una circunstancia muy complicada para los amigos de allí".

En ese punto ha lanzado un abrazo a los canarios y ha pedido que "alguien se deje de tonterías" y aborde un problema que, según ha denunciado, alimenta "las mafias de miserables que mandan a esta gente al agua, muchas veces jugándose la vida".

Desde esa base, Iker Jiménez ha construido el grueso de su discurso: la denuncia de lo que él llama un "cortocircuito" entre el discurso público y el comportamiento privado de determinadas figuras influyentes.

Ha recordado que, a lo largo de sus 35 años de periodismo, ha sido testigo de personas que se presentan como solidarias ante las cámaras pero que "son, en algunos casos, absolutamente despiadados con quienes creen que están por debajo de ellos".

La doble careta que Iker Jiménez ha denunciado

El presentador ha mencionado también cómo en el ámbito periodístico ha conocido a quienes "tratan a su equipo como una basura, auténtico bullying, auténtico desprecio", mientras exhiben solidaridad de cara a la galería.

El presentador ha ampliado esa idea más allá de los políticos: "No pasa solo en los políticos, pasa en mucha gente, muchos activistas, en muchos, cómo decirlo, filántropos aparentemente".

Consciente de la polémica, Iker Jiménez ha reconocido que su postura es "muy políticamente incorrecta", pero ha añadido: "¿Hay mayor incorrección que dar la murga y la matraca a todo el mundo y luego ser todo lo contrario? A mí eso me parece mucho peor que ser incorrecto". Ha cerrado con una reivindicación de la coherencia: "Lo que es maravilloso es que uno sea delante de la cámara como es en su vida cotidiana, en lo bueno y en lo malo".