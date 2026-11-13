Horizonte 13 NOV 2026 - 22:18h.

Carlos Cuesta ha cifrado en un 42,5 % la caída real de la inversión ferroviaria y ha denunciado que la transformación de suelo en España tarda entre 10 y 15 años por la burocracia del Gobierno

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La entrevista de Pedro Sánchez con Jordi Wild ha generado una intensa reacción en el plató de 'Horizonte, donde varios colaboradores han analizado punto por punto las declaraciones del presidente del Gobierno. Tanto el juez Jesús Villegas como el periodista Carlos Cuesta han coincidido en calificar de "mentiras" varias de las afirmaciones realizadas por Sánchez durante la conversación.

El juez Villegas denuncia "el desprecio de la realidad"

El primero en intervenir tras la emisión de fragmentos de la entrevista del presidente del Gobierno con Wild ha sido Jesús Villegas, quien ha expresado su indignación por las palabras del presidente. "Lo que me ha llamado la atención es el desprecio de la realidad. Yo no sé en qué país vive, si en España o en el país de su fantasía, en 'Alicia en el país de las maravillas", ha afirmado.

Villegas ha cargado especialmente contra la afirmación de Sánchez sobre la seguridad del transporte ferroviario en España: "¿Cómo puede decir que es seguro el transporte por tren en España? Cuando hay tantos muertos. Es una ofensa. Es una humillación para las víctimas y para sus familiares".

El magistrado también ha sido contundente respecto a la polémica sobre las vacaciones del presidente: "Dice que no estaba de vacaciones. Hombre, por favor. No somos imbéciles. No tenemos una edad mental de 14 años".

Carlos Cuesta enumera "4 mentiras como 4 melones"

Carlos Cuesta ha tomado la palabra para desgranar con datos las que considera falsedades del presidente. Sobre la inversión ferroviaria, ha explicado que, una vez deflactada la inflación y dividida entre los nuevos kilómetros de vía, "hemos bajado un 42,5 % de la inversión".

En materia de seguridad en alta velocidad, Cuesta ha aportado un dato que sitúa a España a la cabeza del ranking mundial de fallecidos con más de 110 víctimas, seguida de China con 41 e Italia con 2. "Lo que ha dicho él de que tenemos un tren seguro es objetivamente una mentira colosal", ha sentenciado.

Vivienda y vacaciones: las otras contradicciones

Sobre vivienda, Cuesta ha denunciado el uso del verbo "movilizar" en lugar de "construir": "La transformación de suelo en España, por culpa suya, por toda la burocracia que tienen metida, tarda entre 10 y 15 años en convertir un suelo de no urbanizable en urbanizable". En el plató también se ha aludido a la cuestión migratoria y a los datos sobre Ceuta y Marruecos, señalando que al presidente se le habían desmontado sus argumentos "in situ".