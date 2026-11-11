Cédric siente miedo en su cita con Bárbara: “Tengo un ejército de almas conmigo”

cuatro.com 11 NOV 2026 - 23:16h.

Bárbara saca información al universo a través de los números y siempre recibe cosas positivas

Heredó de su abuela un don que le hace tener "un ejército" de espíritus tras ella

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Cédric y Bárbara llegaban a ‘First Dates’ para encontrar el amor pero ella no estaba sola. Le contaba a su cita que está acompañada por un ejército de espíritus y esta confesión le ponía los pelos de punta al soltero…

Nada más empezar la cena, Bárbara quería saber cuándo era el cumpleaños de Cédric. Él le respondía que el 16 de julio y a ella le parecía “interesante” porque tanto el mes como la suma de los números son el 7 y ese es justo el número de su pareja perfecta.

Ella es especial, toma el postre antes del primer plato y cree que el tiempo es tan solo “una ilusión”, algo plástico, y hace con él lo que quiere. De hecho, cuenta que le sobra tanto tiempo que lava toda su ropa a mano.

Sí le decía que tiene un orfanato en Uganda, no le contaba que tiene hijos y hasta nietos, porque él no se lo preguntaba, pero sí dejaba claro que no “carga con mochila ajenas” cuando se enteraba de que él tiene dos hijos adolescentes.

Por otro lado, le confesaba que tiene que dormir “de una forma particular” porque su abuela era médium y nació con esos dones. “Tengo contacto con el más allá (o con el más acá”, le decía a Cédric, que no podía evitar sentir cierto miedo…

Bárbara pone contra las cuerdas a Cédric en su cita: “Si tuvieras que enterrar un cuerpo…”

Cédric se ha quedado abrumado y asustado en la última parte de su cita con Bárbara. Y es que ella, además de hablarle de su don y la numerología, le hacía preguntas un tanto incómodas, como a quién llamaría si tuviera que enterrar un cadáver…