Pascui consigue que Matías se seme a un reto de baile viral en ‘First Dates’: “Yo hago de supervisor”
Pascui busca el amor en ‘First Dates’ y descubre a Lolo, un soltero que entiende su “vocabulario reducido”
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Pascui le prometió a su abuela que se iba a convertir en famoso en las redes sociales y lo ha cumplido. Se dedica a bailar y hacer humor en las redes sociales y ya que estaba en ‘First Dates’ además, de buscar el amor, ha conseguido que todo el staff, Matías incluido, se pusiera a bailar a su lado.
Pascui se ha presentado como un joven de Murcia que no terminó ni la EGB y que se dedica a bailar y hacer humor en las redes sociales. Lo ha pasado mal en el amor y antes de entregarse al cien por cien, prefiere conocer a la persona poquito a poquito. Pero antes de que Lidia Santos le presentara a Lolo, un joven que le ha gustado mucho a primera vista ha querido que el equipo de ‘First Dates’ bailara con él para TikTok.
El soltero ha propuesto el plan y las chicas han aceptado encantadas, pero Matías ha fruncido el ceño y le ha dicho que él mejor era supervisor. Pero eso es solo lo que ha dicho.
Tras la presentación en la barra, Lolo y Pascui han comenzado a conocerse y le han puesto mucho interés. Pascui quería entender todo lo que le decía su cita y no ha dudado en preguntarle que significaban términos como herbolario, monogamia o altruista, algo que Lolo ha entendido perfectamente y no le ha importado que no fuera una persona de: “Vocabulario amplio”.
La cita ha funcionado y Pascui le ha dado a Lolo un mes para aprender a bailar flamenco y enamorarle, mientras, han decidido ir poco a poco.
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