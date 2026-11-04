cuatro.com 04 NOV 2026 - 23:15h.

José y Kenneth acaban su cita entre besos

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Como si hubieran tenido vidas paralelas, los caminos de José y Kenneth han confluido de una forma casi natural en ‘First Dates’. Han encajado a la perfección y la historia de Kenneth ha dejado impactado a Jose, que no podía evitar las lágrimas.

Las vidas paralelas de José y Kenneth

Kenneth nos contaba en ‘First Dates’ que vive en Gran Canaria, se casó con una mujer, tuvo dos hijos, pero tras la separación ha tenido relaciones con hombres. Lleva 4 años sin pareja y, además, su vida ha cambiado.

Hace unos años sufrió un cáncer por el que tuvieron que operarle, le quitaron la próstata y esto le ha cambiado a nivel íntimo: “Conmigo tiene que tener paciencia”, decía a Carlos Sobera hablando de su cita.

A su encuentro llegaba José. Él vive en Lanzarote y han tenido casi vidas paralelas. También se casó con una mujer y también lleva cuatro años sin relacionarse con nadie. Además, Kenneth es estilista y José fotógrafo, con lo que sus estilos de vida encajan.

Hablando de temas íntimos, Kenneth le comentaba a José que su enfermedad le ha cambiado en mucho pero también en la intimidad. Para á el, el sexo es muy importante pero tras la operación intentó mejorar con la medicación y no lo consiguió: “Al final me dieron un implante, por lo cual puedo tener una vida sexual muy satisfactoria”.

La decisión final de Kenneth y José

La historia de Kenneth, sin duda, ha marcado a José y también su decisión final. Han encajado como las piezas de un puzzle, tanto por su pasado como por su presente y, tras besarse y bailar a solas, tenían muy claro que se van a tomar un vino en la orilla de la playa junto al mar.

Muy, muy emocionado y hasta con lágrimas en los ojos, José le decía a Kenneth: “Me gustaría tener otra cita, no te estoy pidiendo sexo, quiero conocerte, hablar, salir, como si hay que pasar una noche juntos y no pasa nada”.

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