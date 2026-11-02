Compartir







Pedro Sánchez ha asegurado que su principal obligación es recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad, "cuanto antes y cueste lo que cueste", unas palabras que han generado la reacción de Risto Mejide en 'Todo es mentira', en Cuatro, este lunes.

El presentador, tras poner las imágenes del presidente del Gobierno en las que señala las palabras mencionadas anteriormente, ha asegurado lo siguiente: "Insisto, es muy bonito, pero es falso. Si tú lo que pretendes es recuperar la confianza, la mejor manera no es que tu ministro de Transportes diga que la línea Madrid-Barcelona quizá haya que cerrarla dos años para repararla".

Risto Mejide asegura que eso todavía da "más miedo", puesto que hay que recordar que es una línea que ocupa un tercio del tráfico de la alta velocidad de nuestro país. Algunos colaboradores presentes en el plató de 'Todo es mentira' han visto todo esto como un "relato".

"Óscar Puente se tiene que comer todo esto"

Además, ante la petición de dimisión de Óscar Puente que están haciendo algunos partidos de la derecha, Risto Mejide cree que "se tiene que quedar en su puesto": "Se tiene que comer todo esto. Tiene que estar dando ruedas de prensa todos los días y, al final, tiene que ser dimitido de la manera más democrática que hay, que es en las urnas".

"Si está pasando un calvario por decisiones políticas, eso es lo que se ha ganado", añade el presentador de 'Todo es mentira'. "¿Tú quitas a Óscar Puente y a quién pones?", se pregunta Risto, que cree que aunque pongan a otro "no se va a solucionar nada".