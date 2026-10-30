cuatro.com 30 OCT 2026 - 23:15h.

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Jénifer tiene las cosas clarísimas. Quiere un chico con una buena cuenta bancaria así que le exige que tenga un barco, no que vaya a comprarlo, que ya lo tenga en propiedad. Antonio no lo tiene, pero sí presume de coche, de carillas y de carácter para encajar con deportividad y buen humor las exigencias de su cita en ‘First Dates’.

A Jénifer le daba cosa entrar en ‘First Dates’ porque estaba decorado al detalle por Halloween. Tanto lo estaba que creía que Lidia Santos era una muñeca.

Dicho esto, recibía a Antonio, que le comentaba que no tiene barco pero que se ha dedicado a la restauración y se ha hecho de un dinero. Con ese dinero se ha pagado un bue coche y también unas carillas relucientes, algo que Jénifer quería para sí misma: “Necesito sacar algo de la cena demás de a ti”.

También le pedía que le pagara un retoque estético y le recomendaba a él que se estirara las orejas. Antonio encajaba cada comentario a la perfección y es que Jénifer hacía de todo una broma.

Antonio y Jénifer se besan apasionadamente… pero debajo de la cama hay alguien que les espera

Tras dejar claro que el dinero es muy importante, Antonio metía a Jénifer en el reservado en brazos como si fuera la novia el día de su boda. Jénifer se quedaba en la cama… pero no estaban solos, las gemelas salían desde abajo dándoles un susto de muerte.

Sin embargo, ellos pronto se olvidaban y pasaban a los besos. Ella cree que sus labios estaban un poco secos, pero también percibía otra cosa…

La decisión final estaba clara. Jénifer le preguntaba si se había excita con el beso, él asentía y, de repente, se daba cuenta de que a ella le había pasado eso que le contaba antes del escote: “¿Se ha visto?”

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