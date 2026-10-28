Pedro Jiménez 28 OCT 2026 - 22:22h.

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'Horizonte' ha afrontado este miércoles un programa diferente. Este miércoles, la tragedia ha vuelto a cobrarse víctimas en España tras un segundo gran accidente ferroviario por el choque de un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de Urda (Toledo). El programa de Cuatro ha comenzado su emisión este miércoles con un testimonio e imágenes de un superviviente del accidente que cuenta todo instantes después de los hechos.

"Es un día trágico para este país", ha señalado Iker Jiménez. "Nos ha tocado contarles varias veces días así y vamos a intentar ser lo más profesionales que podamos. No sabemos muy bien quién ha filmado este vídeo, debe de ser alguien con conocimientos técnicos por la forma en la que se expresa y se da cuenta del desastre", añade el presentador.

"¿Qué ha pasado exactamente?"

Además, Iker Jiménez se hace una pregunta: "¿Qué ha pasado exactamente?". "Ojalá en esta larga noche lleguemos a comprender algo de lo que ha pasado, porque la indignación y la rabia la tenemos todos, pero hay que hacer de tripas corazón", asegura Iker Jiménez.

"¿Qué ha podido ocurrir? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué contradicciones existen?", subraya el presentador de 'Horizonte'. Carmen Porter interviene también con la voz entrecortada y transmite a todos y todas su «pésame» y su cariño a las familias de las víctimas que han sufrido el accidente. "Estamos en shock... sincero", concluye Iker Jiménez.