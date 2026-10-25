Cuarto Milenio 25 OCT 2026 - 23:42h.

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Los Corporales de Daroca son una reliquia religiosa católica que consiste en un paño con seis hostias consagradas que, según cuenta la tradición, se convirtieron en sangre durante un milagro en el año 1239.

Justo antes de una batalla entre cristianos y musulmanes en el castillo de Chío (cerca de Luchente, Valencia), el sacerdote de la localidad celebró una misa para las tropas cristianas. Su intención era bendecir la seis hostias sagradas para dárselas a los combatientes cuando un ataque musulmán por sorpresa interrumpió la ceremonia.

El sacerdote guardó las seis sagradas formas dentro de un paño (corporal) y lo escondió. Tras la inesperada victoria cristiana, cuando el sacerdote se apresuró a recoger las hostias, descubrió al abrir el corporal que las formas estaban empapadas en sangre y pegadas a la tela.

Automáticamente pasó a convertirse en una reliquia porque lo que allí vio el Vaticano no fue otra cosa que el milagro de la sangre de Jesucristo.

Para decidir qué localidad se quedaría con la reliquia sagrada, esta se colocó en un cofre sellado sobre una mula que fue liberada en la zona sin haber estado nunca antes allí. El animal caminó hasta caer muerta a las puertas de la localidad zaragozana de Daroca, convirtiéndose desde entonces en su custodia.

Todos los restos de sangre pertenecen al mismo grupo

El investigador Nacho Navarro ha logrado adentrarse en la basílica que guarda el paño sagrado y ha podido entrevistar a las personas que más saben sobre la reliquia. Además, el investigador y colaborador de 'Cuarto milenio' ha analizado junto a Iker Jiménez otros restos de supuesta sangre sagrada:

"Todos los restos tienen el mismo grupo sanguíneo, y todos pertenecen a un corazón sufriente por el alto volumen de glóbulos blancos que contienen".