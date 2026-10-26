cuatro.com 26 OCT 2026 - 23:21h.

A Emma se le olvida que David se siente un dragón cuando le hace una confesión: “Es el sueño de toda mujer”

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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David es un therian, su animal espiritual es un dragón porque se considera my caliente y le gusta volar, de hecho, probó un poco saltando desde el balcón de pequeño. Emma se asustaba nada más verle con la máscara, pero la cita en ‘First Dates’ iba mucho mejor de lo esperado demostrando que ni la primera impresión cuenta ni los prejuicios valen para nada…

David se considera un dragón y por eso llegaba con una máscara a ‘First Dates’. Se identifica con este animal, le gusta volar pero también hacer pulsos y los sube a Tik Tok, lo que le ha dado cierta fama.

De hecho, demostraba sus habilidades quitándose la camiseta y echando un pulso a una de las gemelas. Ella ganaba, pero él nos aclaraba después: “Me he dejado”.

A su encuentro en el restaurante llegaba Emma que, cuando le descubría, decía enseguida: “No serás un therian”. La respuesta era afirmativa y ella, a solas, nos confesaba que pensaba que estaba ante un “friki”.

Una cita con un match casi perfecto

Sin embargo, la cena no ha podido ir mejor porque, nada más empezar, David le confesaba algo que le sorprendía tanto como le gustaba: “Nunca he tenido novia”, decía él; “eso es el sueño de toda mujer, que su novio no tenga ex es lo mejor”, le explicaba ella.

Entonces, David le contaba que uno de sus vídeos se hizo viral y hasta le han reconocido en Nueva York. Esto le decía a Emma que debía tener muchas chicas cerca, pero él le explicaba que lo de los pulsos acaba por molestarles: “Se vuelve tóxico, es mi trabajo, lo tienen que entender”. “Yo sí he tenido parejas, tú tienes cara de ca***”, le decía y él negaba: “Yo, lo que tengo, lo cuido”.

De repente, David y Emma estaban hablando de familia y de tener hijos. Él quiere dos, ella tres y David estaba dispuesto a tener uno más de lo esperado por complacerla… tan bien iba la icta, que él le esperaba a solas en un lugar más apartado y, con máscara y sin camiseta, bailaban juntos.

Daban lugar a un momento un tanto peculiar sentados en el sofá y acababan por tomar la decisión final que todos esperábamos, visto lo visto…