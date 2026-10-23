Horizonte 23 OCT 2026 - 10:39h.

El colaborador no está de acuerdo y carga contra la política de Más Madrid

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El colaborador de ‘Horizonte’ Eduardo Inda no ha querido callarse y ha cargado contra la política de Más Madrid, Jimena González, tras incitar a usar la “vía francesa” en España.

Inda, tras escuchar las palabras de Jimena González, ha sido muy contundente al respecto: ''Eso es incitación a la violencia, está tipificado en el Código Penal. Eso es una salvajada nivel Dios''.

Por su parte, José María Olmo ha dado su opinión: ''A mí me parece que ninguna imagen aguanta la comparación con lo que podía pasar en la política española de hace 20 años, 25 y no quiero tampoco trasladar un mensaje viejuno, pero creo que la sociedad española también ha evolucionado y no se merece estos políticos. Creo que el debate, desde luego, no tiene ninguna altura. No lo he escuchado entero, solamente he visto lo que habéis puesto aquí, pero desde luego no parece que estuvieran hablando del fondo del asunto, que creo que era el tema de la educación''.

El periodista continúa: ''Luego, por otro lado, creo que efectivamente hay una pulsión violenta en algunos partidos en la izquierda y a mí eso me parece preocupante. Un partido político como el Partido Socialista que decide convocar las elecciones ahora porque ha considerado que hay un momento de tensión en las calles propicio con la acampada en Sol que está haciendo todo lo posible para que haya movilizaciones, de hecho, las delegaciones del gobierno no están impidiendo que se concentren los radicales de extrema izquierda al lado de Vox, porque lo que está buscando es precisamente esa confrontación y por contagio inflar las expectativas electorales de Vox. Creo que es una responsabilidad increíble porque tú eres un político, puede incendiar las calles, pero es muy difícil apagarlas y es muy difícil controlar o saber cómo va a terminar eso''.

Además, afirma que cree que el PSOE tiene una estrategia: ''Es que claramente tiene una estrategia que pasa por polarizar lo máximo posible e invocar la violencia, por ejemplo, con lo que ocurrió ayer con Milei. Claramente el Partido Socialista está encantado con lo que ocurrió. Pero es que antes incluso de que Milei abriera la boca, ya había una pancarta gigante en Ferraz intentando provocarlo''.