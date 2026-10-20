Horizonte 20 OCT 2026 - 22:40h.

El periodista Eduardo Inda asegura que una fuente de alto nivel del Gobierno le ha confirmado las dudas del presidente tras adelantar las elecciones

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Los colaboradores de 'Horizonte' comentan en el plató del programa el comentado vídeo del beso de Pedro Sánchez a Begoña Gómez en el Comité Federal del PSOE. Durante su intervención, el periodista Eduardo Inda ha desvelado que el presidente del Gobierno estaría empezando a plantearse si fue un error adelantar las elecciones.

El director de 'OKDIARIO', ha asegurado que se trata de una información que procede de un miembro del Gobierno muy relevante: "Os puedo decir que Pedro Sánchez está empezando a pensar que se ha equivocado adelantando las elecciones. Se está dando cuenta de que quizás tenían más los asesores de Moncloa que le asesoraron que no las adelantase".

Inda asegura que Sánchez se arrepiente de adelantar las elecciones: "Esto es información, no opinión"

Según Inda, que ha insistido en que sus palabras son "información, no opinión", mientras que los asesores de Moncloa de Sánchez no habrían sido partidarios a adelantar las elecciones, el núcleo duro de ministros le habría convencido finalmente a Pedro Sánchez de que era el momento de convocarlas: "Le aconsejaron y le convencieron".

Asimismo, el periodista cuenta que el entorno de Sánchez se esperaba una mayor movilización en la calle. Sin embargo, sostiene que las protestas no habrían alcanzado las dimensiones esperadas. También Inda ha hablado sobre las dificultades del Gobierno para convertir algunas de sus medidas, entre ellas las relacionadas con la vivienda, en argumentos favorables de cara a las elecciones.