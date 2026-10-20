Horizonte 20 OCT 2026 - 21:59h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid recuerda su salida del PSOE y las palabras que dijo entonces Miriam Andrés: "Va a ir uno por uno a por todos nosotros"

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Los candidatos del PSOE en Palencia han renunciado en bloque por la decisión de Ferraz de imponer a otra número uno en contra de las bases. Esta noche, en 'Horizonte', los colaboradores del programa opinan sobre esta "rebelión" en la comunidad autónoma y el exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, cuenta qué hay detrás y carga contra Sánchez.

Iker Jiménez ha mostrado en primer lugar el 'tuit' publicado por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés: "Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. ¡Viva la democracia interna". Unas contundentes declaraciones sobre las que ha hablado Tomás Gómez, también socialista:

Gómez ha afirmado que conoce a Miriam Andrés personalmente, recordando cómo reaccionó en su salida del PSOE: "Es una persona con una capacidad intelectual de primer nivel. Yo coincidí con ella en el Senado. Cuando a mi me echa Pedro Sánchez, ella habla con algunos senadores y les dice: "Ojo, que lo que ha hecho con Tomás en Madrid, va a ir uno a por uno a por todos nosotros".

Tomás Gómez, contundente contra Sánchez

Tajante, Tomás Gómez carga contra el presidente del Gobierno, al que acusa de blindarse ante una posible derrota electoral: "A Miriam, como a otros dirigente del partido, los ven como amenazas porque no son sumisos a aquello que dice el líder y tienen criterio propio. Palencia es un territorio achicharrado por Ferráz, y no es el único sitio".

"Pedro Sánchez ha dicho: "El PSOE soy yo y aquí se hace lo que yo digo"", asegura el exsecretario general del PSOE en Madrid, quien acusa a Sánchez de "jugar con la comunicación y el relato permanentemente":

"Esto demuestra que sabe que no va a ser presidente y está haciendo dos cosas: un grupo parlamentario de hooligans, colocando a aquellos que no le van a cuestionar ninguna decisión; y está eliminado posibles liderazgos".