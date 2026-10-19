Horizonte 19 OCT 2026 - 23:55h.

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El escrache sufrido por Isabel Díaz Ayuso ha llegado hasta la mesa de 'Horizonte', con opiniones muy diversas, reacciones diferentes y un momento de tensión que no ha pasado desapercibido.

En primer lugar, Ketty Garat ha indicado que en España siempre coincide el calentamiento de las calles "cuando va a gobernar la derecha": "Si miramos la hemeroteca son ataques peligrosos y machistas contra mujeres", ha dicho la periodista, nombrando varios ejemplos de escraches capitaneados por partidos de izquierdas. "Siempre son ataques capitaneados por la izquierda", ha añadido.

Tensión entre Roberto Vaquero y Eduardo Inda

Palabras que han sido refrendadas por Eduardo Inda, asegurando que no se recuerda ningún escrache contra alguien de izquierda. En ese momento, Roberto Vaquero ha señalado que sí, hechos por él: "Se lo hemos hecho a Pablo Iglesias, Irene Montero... pero hay que hacérselos a los que mandan. Los que gobiernan son ellos. Eso de que solo se ha hecho a gente de derechas es mentira, y hemos salido hasta en tu periódico", le ha dicho a Eduardo Inda.

"No puede ser que solo critiques lo del de enfrente y a los tuyos no", ha dicho Vaquero, asegurando que cuando quieran enseña vídeos. "No os veo condenar los escraches cuando lo hacen las juventudes del PP o Vox", ha subrayado Roberto Vaquero, tajante.

Ketty Garat ha señalado una diferencia que marca las protestas y los escraches: "la violencia", algo que Roberto Vaquero ha criticado. "Ese relato cuando hablan los de Podemos dicen lo mismo que tú y hacen lo mismo", ha subrayado, preguntándose qué violencia ha habido en lo de Isabel Díaz Ayuso.