Horizonte 16 OCT 2026 - 22:58h.

Verónica Pareja, vecina de Ceuta, contradice las palabras de Marlaska tras asegurar que se ha superado la primera fase de la gestión de la crisis migratoria

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El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ha visitado la ciudad de Ceuta, donde ha sido recibido entre abucheos de los ceutíes. En su visita, el político ha asegurado que "se ha superado con éxito la primera fase del dispositivo" para afrontar la crisis migratoria en la comunidad autónoma. En 'Horizonte' hablamos con Verónica Pareja, vecina ceutí, quien ha desmontado a Marlaska.

En su comparecencia en Ceuta, el ministro pronunció las siguientes palabras: "Podemos decir que hemos superado con éxito la primera fase del dispositivo extraordinario diseñado por el Ministerio del Interior y por la autoridad de coordinación competente para afrontar la delicada y compleja situación provocada por la entrada masiva e irregular de personas en la ciudad autónoma de Ceuta.

Verónica Parejo, sobre el discurso de Marlaska: "La realidad es muy diferente"

Desde Ceuta, Verónica Pareja, que ha sufrido algunos asaltos en su casa y está siendo parte de la voz de las mujeres de Ceuta en los medios tras el asalto, nos cuenta cómo es la realidad de los ceutíes, que difiere bastante de lo trasmitido por el ministro Marlaska:

"Se está trasmitiendo una normalidad que no tiene nada que ver con la realidad. Desde que se desalojó el Trampolín, los inmigrantes se están desperdigando por toda la ciudad, por montes, por varios". Incluso, cuenta que algunos vecinos le cuentan que "para poder llevar a sus hijos al colegio tienen que saltar por migrantes que duermen afinados en los portones de sus edificios".

"La realidad es muy diferente a lo que nos traslada Marlaska. Sobre todo, cuando nos dice que ha habido 500 expulsiones. Ha habido expulsiones por vía judicial, no por vía administrativa". Una situación que está llevando a los ceutíes al límite: "Nos estamos agotando. Si sabemos que el Gobierno no está actuando, lo que estamos haciendo es desistir". Asimos denuncia la inseguridad que viven las mujeres: "Seguimos refugiadas en un espray de pimienta. Somos mujeres occidentales y hemos retrocedido".