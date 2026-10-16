Horizonte 16 OCT 2026 - 02:07h.

Javier Chicote desvela los planes inmobiliarios de Muface tras la polémica por el posible desahucio de un vecino de Maricarmen

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El periodista Javier Chicote ha explicado en 'Horizonte' los detalles de su información sobre el caso del un vecino de Maricarmen que estaría pendiente de desahucio de una vivienda de Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un organismo público del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Publica, dirigido por Óscar López.

Según ha relatado Chicote, la madre del inquilino afectado firmó en 1988 un contrato de alquiler con Muface y, cuando enfermó, su hijo se trasladó a vivir allí con ella para cuidarla en sus últimos años. Tras su fallecimiento, solicitó subrogarse en el contrato de arrendamiento.

La mutualidad de funcionarios limitó la continuidad del contrato hasta febrero de este año, pese a que el afectado presentó un recurso, el cual fue rechazado por el propio ministro: "Muface depende del ministerio de Función Pública, es decir, de Óscar López. Es él, bajo su responsabilidad quien le dice que se vaya. Como no se quiere ir se ha instado el desahucio".

Óscar López niega la información y Chicote responde

A las horas de que esta información se hiciese pública, Óscar López publicaba un comunicado en sus redes sociales donde negaba la veracidad de esta información, asegurando que se trataba de un bulo y que él "no había pedido ni firmado el desahucio de nadie".

"Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos, no es un fondo buitre. Basta de bulos. Tratáis de jugar al empate mediante titulares torticeros, pero este Gobierno aprobó decretos para prohibir los desahucios y la derecha esta votando en contra", fueron parte de las palabras del ministro.

Javier Chicote ha respondido a Óscar López asegurando que "no sabe de qué empate habla": "No sé a qué se refiere, la verdad. No sé cuál es el motivo. La historia es que hay un señor en Sainz de Baranda que está esperando en que en cualquier momento el juzgado lo desahucie". Además, el periodistas destapa el plan estratégico que tendría Muface:

"Tiene algunos problemas económicos para el pago de las pensiones que lleva y se les ha ocurrido que una forma de hacer caja es vender el patrimonio inmobiliario y, además, así quitarse los gastos de gestión. Ese patrimonio si lo vendes con bicho o sin bicho tiene otro precio. Entonces, a la hora de venderlos es mucho mejor que estén vacíos".