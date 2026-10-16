Horizonte 16 OCT 2026 - 00:57h.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta habla sobre los dos casos de difteria confirmados en la ciudad: “El último caso fue en 1987 y 2015"

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Las autoridades sanitarias de Ceuta han confirmado dos casos de difteria. Enrique Roviralta, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, ha hablado en 'Horizonte' sobre esta enfermedad inusual en nuestro país y sus posibles riesgos de contagio. Además, ha denunciado que los sanitarios que estuvieron en contacto con los contagiados no fueron alertados.

"La difteria es una enfermedad que casi que la tienes que buscar en los libros. No he visto ningún caso en mi vida", ha dicho el periodista sobre esta enfermedad, ante los dos casos confirmados en una mujer, de 27 años, que estaba acogida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y un menor marroquí de 16 años que ocupaba uno de los centros de acogida habilitados por el Gobierno ceutí.

Según explica Roviralta, el último caso de difteria en España fue en 1987 y otros en 2015. "Es una bacteria contagiosa. Normalmente la población de España está vacunada, con lo cual no tenemos problema", ha dicho el médico, quien también alertaba que en ambos casos "estaban rodeados de cientos de persona

Enrique Roviralta ha hablado también sobre el riesgo que corren los sanitarios que han estado en contacto con ellos y que ahora "tiene que tomar un tratamiento". "El problema es que a mí, compañeros míos me han dicho que no se les comunicó nada, que se enteraron por grupos de Whatsapp de que habían estado en contacto con estas personas".

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta ha manifestado su indignación con Mónica García, ministra de Sanidadad: "Mónica se lució diciendo xenófobos a los ceutís y los médicos que hemos tratado pacientes sin ninguna distinción. Los tratamos con la misma humanidad, porque ese es el valor de referencia de un médico es ese. Nos sentó muy mal, fue decepcionante".