Horizonte 16 OCT 2026 - 00:07h.

El presentador de 'Horizonte' aclara el contexto del vídeo que Pedro Sánchez ha compartido en 'X' criticando las palabras de Eduardo Inda

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Hace unas horas el presidente del Gobierno compartía en su cuenta de 'X' un vídeo de 'Horizonte' que ha generado confusión sobre la postura del presentador. Iker Jiménez ha querido aclarar el contexto de estas imágenes y explicar qué se estaba debatiendo en el plató y cuáles fueron sus palabras realmente.

En vídeo compartido por Pedro Sánchez, aparecía el colaborador Eduardo Inda dando las siguientes declaraciones sobre Feijóo: "Que se callen con las presiones al PP, que hablen cuando ya esté formado el Gobierno. Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones, que son diez millones y medio de personas con sus diferentes familias".

Unas palabras a las que reaccionó Sánchez con contundencia en sus redes sociales: "El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones", fue el mensaje del presidente en su cuenta de 'X'.

Iker Jiménez aclara el contexto del vídeo compartido por Sánchez

En el vídeo en cuestión, de una duración de 29 segundos, parece que Iker Jiménez está de acuerdo con las palabras de Inda. Sin embargo, el presentador ha aclarado que, cuando dijo que "Feijóo tiene que ser astuto", estaba haciendo un símil futbolístico. "Si a ti te mandan esos segundos, parece que estoy en esa trama a favor de Inda, sin embargo, unos instantes antes Carmen y yo no estábamos muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Inda".

Seguidamente, Iker Jiménez ha puesto las imágenes que demuestran que manifestó su desacuerdo con el colaborador. "Carmen y yo discutimos con Inda porque pensamos que el político tiene que ser sincero y franco". También lamenta que hayan convertido estas imágenes en "una especie de encrucijada triple".

Por su parte, Eduardo Inda se reiteraba en sus palabras: "Yo di un consejo como asesor de campaña, sin cobrar ni un dudo. Asesoro al PP gratis porque el 29 de noviembre nos jugamos una disyuntiva tremenda: democracia o autocracia. Yo lo que pido es que el PP, que tiene tendencia patológica a meter la pata en campañas electorales, no hablen de las pensiones porque la lían. Si quieren hacer algo de las pensiones dilo, pero dilo hace tiempo".