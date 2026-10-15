Horizonte 15 OCT 2026 - 23:02h.

Unai Cano, reportero de 'Horizonte' sufre un altercado en la acampada de Sol: un hombre le impide grabar y termina empujándole en una fuente

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En plena conexión en directo con Unai Cano, reportero de ‘Horizonte’, en la acampada de Sol, se ha producido un momento de máxima tensión cuando un hombre ha arremetido contra el periodista y ha terminado empujándolo a una de las fuentes. Un ataque que ha dejado en shock a todos los colaboradores.

Durante el programa, Iker Jiménez ha dado paso al reportero comunicando que "estaba teniendo un problema en Sol" para saber qué es lo que le estaba pasando a nuestro equipo del programa, quienes se encontraban en la acampada por el derecho a la vivienda, esperando para entrar en directo.

"Estamos enseñando la fuente, en la que hoy hemos visto aquí ha mucha gente bañándose y tenemos aquí a un individuo que no nos está dejando trabajar", ha contado el reportero mientras el hombre mientras el hombre le increpaba y le decía que lo que estaba contando era mentira. "No me voy a ir estoy haciendo mi deber en estos momentos, que es informar a la población", le ha dicho el reportero al espontáneo

Unai Cano se ha apartado para poder continuar con su conexión, explicando los detalles sobre el altercado que se ha producido en Sol, donde varios manifestantes han utilizado una de las fuentes como una piscina. Sin embargo, se ha vuelto a ver interrumpido por el hombre, que ha arremetido físicamente contra él, intentándolo empujar a la fuente.

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Iker Jiménez, sobre el ataque a Unai: "La imagen que dan no es muy positiva para sus reivindicaciones".

Al ver lo que estaba ocurriendo, Iker Jiménez ha pedido a Unai Cano que se alejara del lugar y que se acercase a la Policía para notificar sobre lo ocurrido. "Tranquilo compañero, ponte a salvo", le ha dicho, visiblemente preocupado por la situación. Además, Iker ha reaccionado mostrando su indignación por el comportamiento del individuo: "La imagen que dan, no es muy positiva para sus reivindicaciones".

Antes de cortar la conexión, Unai ha explicado: "Llevaba un rato amenazándonos con todo tipo de insultos. No hemos grabado absolutamente a nadie y él se ha puesto delante del plano, pese a que sabía que no se le estaba escuchando. Estamos perfectamente y esperemos que no nos sigan". "El resto de lo que se vive aquí es bastante calma", ha añadido.

Unai Cano, tras el intento de agresión: "Hemos interpuesto una denuncia"

Tras el altercado, Unai Cano ha relatar lo sucedido con detalles, manifestando su malestar: "Me da pena porque. Habíamos estado hablando con la gente tranquilamente y cuando hemos accedido a al fuente es cuando han empezado los problemas. Ha salido un tipo de una tienda de campaña y nos ha amenazado. No estaba en plenas facultades, seguramente había consumido algo".

El reportero cuenta que ellos no entraron al trapo en ningún momento, sin embargo, el hombre continuó con las amenazas: "Le ha dado igual que estuviésemos haciendo nuestro trabajo y nos ha intentado agredir y me ha empujado. Afortunadamente no me he caído a la fuente. Nos han sacado a la fuerza porque han salido en torno a 8 personas de las tiendas y entre empujones, y otros educadamente, nos han hecho salir".

Gracias a las imágenes de 'Horizonte', Unai explica que ha actuar con rapidez para facilitar a la Policía Nacional las imágenes para interponer una denuncia: "Me consta que ya ha sido identificado".