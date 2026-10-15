Horizonte 15 OCT 2026 - 10:47h.

Rebeca Crespo da todos los datos de lo ocurrido durante la huelga

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El pasado miércoles, durante una protesta por la educación pública madrileña en la Universidad Complutense de Madrid, tuvieron lugar unos altercados entre estudiantes y la Policía que se saldaron con cinco detenidos y varios heridos. 'Horizonte' repasa lo ocurrido y Rebeca Crespo explica todo lo que sabe al respecto.

''Ha ocurrido esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid, que es donde se han producido pues esos enfrentamientos más duros y sobre todo hay dudas sobre la intervención de los antidisturbios. Quiero decir, por un lado está la versión que ha contado los propios policías y la que están contando desde la Delegación del Gobierno'', comienza explicando Rebeca Crespo.

La periodista continúa: ''En concreto, los antidisturbios, según publican también hasta ahora varios medios y también el diario 'El Mundo', pues aseguran que habían advertido hasta en tres ocasiones de que estos estudiantes estaban pasando una línea que no debían pasar, de hecho, estaban golpeando incluso a los agentes. Esta es la versión de los antidisturbios y que por lo tanto, pues más allá de encapsular en este caso la manifestación, que era el primer objetivo, pues han tenido que intervenir de esa forma. Es decir, ellos dicen que estaban siendo atacados por los estudiantes''.

Además, explica por qué han salido a las calles: ''Es una huelga de estudiantes convocada por el sindicato de estudiantes y que también han respaldado muchos profesores para una subida de los salarios, sobre todo de la Comunidad de Madrid, en concreto, pues hay diferentes salarios según las comunidades, y Madrid, de hecho, no está ni siquiera entre los más bajos. Pero bueno, el objetivo principal y el motivo principal por el que se convocaba esta huelga del sindicato de estudiantes era por esto''.