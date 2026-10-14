Horizonte 14 OCT 2026 - 23:23h.

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Este miércoles han tenido lugar unos altercados entre estudiantes y la Policía en la Universidad Complutense de Madrid durante una protesta por la educación pública madrileña, con una intervención policial que ha dejado cinco detenidos y varios heridos. Un tema que ha salido a debate en 'Horizonte', con Iker Jiménez haciéndose una pregunta: "No me entero muy bien. ¿La Policía ha intervenido por delegación del Gobierno, que no es Ayuso, no?".

David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), ha reiterado las palabras del presentador: "Obviamente, por mucho que Irene Montero quiera confundirnos. Se está cumpliendo un poco lo que anunciaba Más Madrid en la Asamblea, diciendo que no habría paz en las calles", señala el portavoz del CEP, que recuerda que llevamos en tres días más de seis policías heridos en distintos puntos.

"Estamos hartos de que el delegado del Gobierno, en vez de proteger a sus policías y dar seguridad a todos los madrileños, que es su obligación, se dedique a hacer política con la seguridad. Es algo que no se puede hacer nunca", ha subrayado David Gutiérrez, que cree que lo que se debe hacer es "asegurar que todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos".

Por otro lado, David Gutiérrez cree que es normal que se produzcan cargas policiales si los manifestantes actúan de esa manera: "Si se salen del recorrido, provocando un riesgo y agreden a los compañeros que hacen un cordón policial impidiendo que entren a esa calzada...".

¿Una "politización" de la univeridad pública?

Ricardo Díaz, catedrático, pone el foco en la "politización de la universidad pública": "Luego hablamos de que hay un éxodo y de que crecen las universidades privadas... La gente va a la universidad pública a estudiar y formarse como profesionales. Hay individuos con la cara tapada. ¿Por qué se tapan la cara? ¿Qué tienen dentro de la cabeza para ser tan violentos como para taparse la cara?".