Horizonte 13 OCT 2026 - 23:41h.

El vecino ceutí Juan Antonio Ruiz cuenta en 'Horizonte' cómo ha sido su encuentro con los reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Ceuta

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'Horizonte' conecta en directo con el vecino ceutí Juan Antonio Ruiz, quien desde el día del asalto a la frontera se ha dedicado de manera activa en redes sociales ha mostrar la situación límite que se vive en la comunidad autónoma. Hoy, el joven se ha encontrado cara a cara con los reyes durante su visita y nos cuenta todos los detalles en el programa.

Emocionado por el momento tan especial que ha vivido, Juan Antonio Ruiz desvela qué es lo que le ha dicho a los reyes y sus respuestas: "Ha sido muy bonito y emocionante. Todavía no me creo que haya llegado hasta esto. Las pocas palabras que he podido intercambiar con él es que ha visto mis vídeos, ha visto mi trabajo, y para mí es un orgullo".

Asimismo, Juan Antonio Ruiz asegura con contundencia que "el rey está con Ceuta": "Lo ha demostrado en su discurso. Se ha visto el apoyo que tiene con esta ciudad y con Melilla, reiterando que son españolas y que no estamos solos. Es un orgullo completo para mí".

Un encuentro que se produce después de que Juan Ruiz haya vivido algunos momentos de máxima tensión en estos últimos meses: "He pasado de todo. Nos han tirado botellas, piedras..." Asimismo, ha declarado: "Todavía no hay normalidad. Se sabe perfectamente que Ceuta sigue mal".