Horizonte 13 OCT 2026 - 22:51h.

Las imágenes de los gritos de cariño de los ceutíes a 'Horizonte' durante la visita de los reyes a la comunidad autónoma

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Esta mañana, durante la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, se ha producido un inesperado momento relacionado con nuestro programa que Iker Jiménez ha comentado emocionado en el plató de 'Horizonte'. Un momento muy especial que el presentador ha mostrado en el plató y tras el que ha dedicado unas palabras a los 'caballas'

"Ha habido un momento muy emocionante. Para nosotros significa mucho con todo lo que hemos vivido desde que empezamos en Ceuta. El 31 de agosto volvíamos y lo hacíamos en Ceuta. El 31 de julio interrumpíamos las vacaciones para estar ahí contándolo", comenzaba contanto el presentador.

Los gritos de cariño de los ceutíes a 'Horizonte'

A continuación, Iker Jiménez ha dado paso a unas imágenes en las que varios de los ceutíes congregados para la visita de los reyes, al ver al equipo de 'Horizonte', nuestro reportero y cámara, comenzaron a dedicarles gritos de cariño.

"A algunos les puede sentar a vanagloria, pero lo que no vamos a dejar de hacer es poner a los ceutíes que nos quieren tanto, por algo será", ha dicho entonces el presentador, quien tras ver dichas imágenes añadía: "¡Viva Ceuta!".