Horizonte 13 OCT 2026 - 22:13h.

El periodista responde a Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tras tachar de "ataque personal" su información sobre los negocios de su pareja

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Este martes, Javier Chicote ha publicado en ‘Artículo 14’ que Sergi Velez, novio de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, posee decenas de pisos en alquiler de los que ha desahuciado a inquilinos. Una información sobre la que la política se ha pronunciado, reconociendo que su pareja es "un gran tenedor" y que "es un negocio familiar".

En el plató, el propio Javier Chicote cuenta todos los detalles sobre esta tema y responde a las palabras de Monste Mínguez, quién ha asegurado que esta información es un "ataque personal" de cara a las próximas elecciones del 29-N, cuestionando que el medio o incluso el propio Chicote habrían sido financiados para poner en el ojo público los negocios de su marido:

"Ha dicho que todo el mundo sabe quién financia a 'Artículo 14' y a mí, personalmente. No sé a que se refiere con ataque personal. Yo no la conozco de nada y ni sabía quién era su marido de nada. Así que ataque personal, absolutamente nada".

Chicote comparte los detalles de su investigación sobre los negocios del novio de Mínguez: "La llamé y no me respondió"

En el programa, Javier Chicote ha compartido todos los detalles sobre esta investigación y cómo llegó hasta él esta impactante información sobre el novio de la número cinco del Partido Socialista, quien hace apenas unas semanas hablaba con firmeza en el Congreso de los Diputados contra los fondos buitres en el contexto del 'caso Maricarmen'.

"Arranca de una forma sencilla. Una persona que me sigue, me escribió un mensaje por Instagram diciendo: 'Qué sinvergüenzas porque el novio de Montse Mínguez alquila pisos en Lleida, es de una familia de constructores y se dedica a esto". A raíz de esto, el periodista comenzó su investigación a través del registro mercantil.

"Apareció un fondo que es 'Nestcapital', que es un conglomerado de negocios inmobiliarios". Asimismo, el periodista cuenta que cotejó la información y descubrió que "han tenido impagos" y "llegaron a tener dos o tres desahucios a la vez". Javier Chicote ha revelado además que antes de publicarlo, decidió hablar con la propia Montse Mínguez de este asunto: "La llamé y no hubo respuesta".

Tras esto, Javier Chicote ha señalado la contradicción de Montse Mínguez tras sus palabras en el Congreso: "Hay unos señores que te están diciendo que no puedes hacer esto, porque si lo haces eres un criminal, pero yo lo hago porque soy mejor que tú".