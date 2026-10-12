Horizonte 12 OCT 2026 - 23:52h.

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'Horizonte' ha reaccionado a los abucheos e insultos que ha sufrido Pedro Sánchez durante el desfile del 12 de octubre este lunes. Y es que el presidente ha sido recibido con pitos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo para ver el acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia, algo que, según Iker Jiménez, "no tiene que ser fácil".

El doctor Cabrera, por su parte, ha apuntado que Pedro Sánchez se esconde "en las enaguas del Rey": "Se le hace una burbuja que está súper estudiada. La gente estaba muy lejos y, estando tan lejos, se oye un coro que parece el Teatro Real. Hay que aguantar esto, es duro...". "Anda como un torero, le falta la capa. Tiene una capacidad de aguante y de todo bestial", ha dicho sobre Pedro Sánchez, de quien cree que tiene una "fortaleza interior" muy grande.

Ketty Garat, por su parte, cree que esto forma parte de un "derecho a expresarse": "Mal o bien, con mala educación o sin ella. La gente tiene derecho. Expresarse no es un delito. Puede ser mala educación, pero no es un delito", ha repetido Ketty, que pide que todo esto "se rebaje". Garat ha apuntado, además, que entiende perfectamente "el cabreo de la gente. Todo empezó con un intento de pucherazo y estamos terminando con otro".

El general Dávila ve todo esto como "un espectáculo": "No he visto tanta gente jamás... y tanta gente joven. La democracia no es solo poner un papelito. Hoy los reproches venían también de la tribuna de invitados".

"Los insultos nunca deberían ser permitidos"

Por último, Eduardo Inda ha subrayado que los insultos "nunca deberían ser permitidos": "Es violento, a mí los insultos me parecen desagradables". No obstante, recuerda que todo esto "va en el sueldo de Pedro Sánchez" y destaca que no es el primer presidente del Gobierno al que le insultan. "Este nenepupa de Pedro Sánchez... que venga llorado de casa", ha dicho el periodista.