Horizonte 09 OCT 2026 - 22:12h.

El juez Pedraz ha afirmado este mediodía que "no imputará de momento al PSOE por el caso Leire" y que esperará a tener más pruebas

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El juez Pedraz, encargado de la investigación de 'Caso Leire', ha afirmado este mediodía que no indultará "de momento" al PSOE, aunque continuará solicitando pruebas para obtener más diligencias. Una decisión que responde a la petición del PP, que solicitó la imputación del partido socialista. En 'Horizonte' la periodista María Jamardo habla sobre este asunto y aclara la razón detrás de la determinación del juez.

"Hace semanas comentaba que la imputación el partido socialista, a pesar de la ansiedad que había en los medios de comunicación era muy prematura", ha comenzado diciendo la periodista, que ha asegurado que la justicia "lleva sus tiempos": "Los jueces siguen sus procedimientos. Por mucho que se empeñen los políticos en meter sus sucias manos, hay unos sistemas y una serie de garantías que cumplir en un procedimiento, precisamente para que no los tumben aquellos que tiene interés en que las causas judiciales que afectan a su partido no salgan adelante".

Según cuenta María Jamardo, el juez Pedraz se caracteriza por "ir muy de la mano de la Fiscalía en todas las decisiones que adopta": "Suele ir acompasado y guiarse bastante del criterio de la Fiscalía". "La Fiscalía ya lo veía prematuro porque faltaban pruebas por practicar".

"Hay que tomar testimonios a alguno de los implicados", ha afirmado María Jamardo antes de señalar que "hay una base objetiva que apunta a que el Partido Socialista proporcionó una estructura logística que permitió que la gente que actuará en nombre del PSOE para tratar de amedrentar a jueces, magistrado y miembros de la UCO desistiesen de su obligación de investigarlos".

María Jamardo ha confirmado que el juez Pedraz "ha ordenado practicar otro tipo de pruebas" y ha insistido en lo siguiente: "Darán un margen a que estas pesquisas estén depuradas, pero que nadie piense que están salvando al Partido Socialista de las decisiones políticas que puedan tomar los ciudadanos, ni que esto tiene intención de entrar en campaña, los jueces por su lado".