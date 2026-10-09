Horizonte 09 OCT 2026 - 01:44h.

El activista saharaui denuncia una posible "injerencia electoral" a través de mensajes masivos en grupos marroquíes que piden el voto a Sánchez

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'Horizonte' conecta en directo con Taleb Alisalem, activista saharaui, tras las declaraciones del colaborador Carlos Cuesta, quien asegura que "desde hace cuatro días, coincidiendo con la convocatoria electoral, se está presenciando el retorno por parte de varios migrantes que aún continuaban en Ceuta". Un fenómeno que, según Cuesta, contrasta con lo que ocurría hace apenas unas semanas: "Cuando intentaban retornar, se les ponía problemas por parte de Marruecos".

El colaborador asegura que este cambio radical por parte de las autoridades marroquíes coincide con "una campaña organizada en Marruecos, activada en foros y redes totalmente controlados, donde se está pidiendo que todos los marroquíes que ya están nacionalizados en España voten al partido socialista en las próximas elecciones".

Alisalem: "He notado mensajes masivos donde se pide el voto marroquí a Sánchez"

A colación con esta información por parte de Carlos Cuesta, el programa ha conectado en directo con Taleb Alisalem, quien ha corroborado lo expuesto por el colaborador: "Desde hace varios días he notado mensajes masivos en distintos grupos, especialmente grupos de marroquíes residentes en España, con 100.000 hasta 400.000 seguidores donde se pide abiertamente que la comunidad marroquí en España vote por Pedro Sánchez y por su partido".

El activista comparte su opinión sobre la intención que habría detrás de este suceso: "Creo que es una injerencia clara". Incluso, señala que este tipo de injerencia ya sucedió en las elecciones de 2023:

"Una socialista marroquí hizo una carta abierta a la comunidad marroquí para que votase a Pedro Sánchez. Casualmente, un año después, Sánchez la colocó en la internacional socialista al frente de la sección de Igualdad". "Creo que esto es algo que también veremos en estas elecciones", añade Taleb Alisalem.