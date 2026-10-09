Horizonte 09 OCT 2026 - 00:11h.

El presidente de Iustitia Europa alerta de un posible fraude electoral por el censo de la ley de nietos: "Ahora entendemos por qué Sánchez adelantó las elecciones"

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El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, desvela en exclusiva en 'Horizonte' una información relacionada con la ley de nietos, que según sostiene, podría comprometer el proceso electoral del 29-N, tras el adelanto de las elecciones de Pedro Sánchez por el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.

En palabras del propio Luis María Pardo, el adelanto de las elecciones respondería realmente a una estrategia relacionada con la situación del censo electoral y las inscripciones de la ley de nietos: "La abogacía del Estado, en el tema de esta ley, la imposibilidad material de ejecutar el cumplimiento del auto del 10 de septiembre del Tribunal Supremo por el que se suspendieron los efectos electorales de más de 415.000 inscripciones".

Es decir, para el 12 de octubre, que es cuando tiene que ser publicado el censo electoral, la abogacía del Estado "no puede dar cumplimiento al auto del Supremo". Por este mismo motivo, Luis María Pardo ha confirmado que Iustitia Europa va a "solicitar la suspensión de las elecciones".

Luis María Pardo: "Estamos ante las puertas del mayor fraude de la democracia"

Debido a este motivo, el abogado ha explicado que "iremos a votar con un censo electoral donde al menos 400.000 personas que no tienen el derecho al voto podrán ejercerlo". "Entendemos que puede existir un posible fraude y ahora es cuando toca moverse, porque después del 29 de noviembre no se puede hacer absolutamente nada", ha afirmado Luis María Pardo, quien seguidamente alertaba de la gravedad de esta situación:

"Estamos ante las puertas del mayor fraude de la democracia y de nuestras instituciones. Ahora entendemos porque Pedro Sánchez ha convocado elecciones. Nos jugamos todo. Jamás ha habido una situación como esta en un proceso electoral. Es una situación inédita que nunca se ha producido porque el Gobierno permitió que pudieran obtener la nacionalidad cientos de miles de personas".

También, Luis María Pardo ha puesto sobre la mesa que, si las elecciones siguen adelante, en un futuro sería muy complicado revertir el voto de las 400.000 personas que no tienen el derecho a votar o, en el caso de que se mantuviese, Pedro Sánchez podría impugnarlo: "Este es el problema, por un lado y por el otro".