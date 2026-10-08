Iker Jiménez 08 OCT 2026 - 22:17h.

El presentador de 'Horizonte' aclara el contexto del vídeo viral en el que se acusa al programa de reírse de la muerte de Maricarmen

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Iker Jiménez responde a las críticas surgidas tras la difusión de un fragmento descontextualizado del programa como bulo para señalar a 'Horizonte' por reírse del fallecimiento de Maricarmen. Tras la viralización de estas imágenes y las duras amenazas que han recibido algunos de los colaboradores como Beatriz Talegón, el presentador se ha pronunciado para desmentir esta "desinformación".

"Habitualmente no contexto y no respondo, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas requiere un poco de atención porque no es solo por 'Horizonte' es por lo que ocurre en general", ha dicho Iker Jiménez antes de explicar lo sucedido. Y es que el programa ha sido objeto de duras críticas por un vídeo en el que Carmen Porter decía 'Hasta luego Maricarmen' y que en redes se ha difundido como una burla que el programa hizo en la noche del fallecimiento de Maricamen. Incluso, el ministro Óscar Puente hizo eco de estas imágenes.

Iker responde a las críticas tras el bulo sobre 'Horizonte'

"Se ha difundido en la noche de la muerte de Maricarmen para intentar demostrar que somos malísimos". "Resulta que eso no es así. Es un vídeo que es un fragmento que no es completo y no estábamos hablando de la señora Maricarmen".

Tal y como ha explicado el presentador, realmente las imágenes pertenecen al día 28 de septiembre, tras el acuerdo de Urbagestión con Maricarmen para que regresase a su casa, y en el programa se estaba hablando del decreto Maricarmen: "Se habla de ese decreto porque Maricarmen ya ha llegado a un acuerdo. El vídeo real, el que han cogido un trozo y pulido perfectamente, no tiene nada que ver con un grupo de periodistas riéndose de la suerte de Maricarmen".

Además, el prestador se ha mostrado sorprendido con la difusión de este vídeo editado y ha alertado sobre los peligros de la desinformación para generar odio: "Le puede tocar a cualquier y hay que aguantar luego las campañas".

Beatriz Talegón y Carmen Porter, señaladas por reírse de Maricarmen, responden

Además, el presentador ha dado la palabra a Beatriz Talegón y Carmen Porter las principales señaladas en redes por esta situación. Talegón ha asegurado que en las últimas horas ha recibido "una avalancha de mensajes atroces": "Todo porque alguien de máxima responsabilidad en este país tuvo a bien ponernos en la diana para desinformar y generar odio".

Por su parte, Carmen Porter ha declarado lo siguiente: "No estábamos hablando de Maricarmen en ningún momento. Lo que pasa que la guerra que va a haber en estos 52 días va a ser tremenda y ya han empezado con ello. Esto lo ponemos para que no engañen a la gente. Siempre hemos tenido máximo respeto por Maricarmen y por su familia".