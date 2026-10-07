Horizonte Madrid, 07 OCT 2026 - 21:39h.

La reacción de Iker Jiménez y los manifestantes de Sol a la muerte de Maricarmen

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A las 21:10 horas, Iker Jiménez arranca 'Horizonte' haciendo una confesión: el equipo se encontraba elaborando diferentes temas para el programa cuando alrededor de las 20:20 les ha llegado la noticia del fallecimiento de Maricarmen.

"Por supuesto, nuestro pésame. Nos hemos quedado francamente helados, se lo confieso, porque que ocurra precisamente ahora...", señala el presentador. Y, aunque se trataba de "una señora ya muy mayor", que se haya producido en este instante "va a generar reacciones, nuevas batallas y declaraciones cruzadas". Pero, ¿hacia dónde nos conduce todo esto?

"Es una muerte muy simbólica"

"Les he dicho muchas veces que hacer 'Horizonte' es como asomarse a una película que se despliega cada día y que ustedes ven con nosotros muchas veces", apunta Iker Jiménez.

Y es que, desde que empezó la andadura del programa, el presentador ha "reflejado el asombro ante las cosas" y, en esta ocasión, vuelve a suceder: "Hoy también ese 'No puede ser' tiene un tono todavía más profundo. Pasan cosas absolutamente alucinantes".

Iker Jiménez reflexiona sobre hacia dónde nos llevará este suceso: "Es una muerte muy simbólica. No vamos tampoco a ocultarlo. Es una muerte en un momento concreto de una persona mayor que estaba generando un sinfín de cuestiones también políticas, también sobre el asunto legislativo, sobre el asunto judicial...".

"Estamos en un periodo que será recordado y hoy en esta misma mesa, aquí está la tarjeta con otro tipo de temas igualmente fuertes, porque toda la información es fuerte y de repente nos llega esta noticia que sinceramente nos ha dejado casi sin resuello", concluye.