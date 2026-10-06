La confrontación del equipo de 'Horizonte' con unos manifestantes de Sol: "Se han puesto un poco violentos"
Unos manifestantes de Sol han echado del interior de la acampada a Rebeca Crespo: "Se han puesto un poco violentos"
Los programas completos de 'Horizonte': disponibles en Mediaset Infinity
Iker Jiménez interrumpe a los colaboradores de la mesa para conectar en 'Horizonte' con Rebeca Crespo. La reportera se encuentra en la acampada de Sol, quien vive una confrontación con los manifestantes.
"Nos están diciendo que nos vayamos y, es verdad, que en un primer momento nos lo han pedido de forma educada pero ahora les hemos dicho que no nos vamos a ir porque solamente estamos haciendo nuestro trabajo y han venido directamente aquí a taparnos la cámara y a insultarnos", informa la reportera.
Rebeca Crespo se ve obligada a abandonar el interior de la acampada
El motivo que dan al equipo del programa es que "en este medio difundimos bulos y por lo tanto no nos van a dejar hacer nuestro trabajo", añade Rebeca Crespo.
"Pero, ¿esta gentuza quién es?", comenta con indignación Iker Jiménez antes de pedirle que abandone el lugar por su seguridad dado que está siendo tapada con un paraguas, al igual que la cámara.
Tras salir del interior de la acampada, Rebeca Crespo continúa: "No nos han dejado hacer nuestro trabajo. Les hemos explicado que simplemente íbamos a hacer una conexión para contar lo que estábamos viendo y nos han dicho en un primer momento de una manera bastante educada que nos fuésemos".
Sin embargo, ante la negativa del equipo a irse pues les aseguraban que no iban a grabar sus caras, ni iban a molestarles, cuando "se han puesto un poco violentos".
Por último, informa de las últimos protocolos anunciados en la asamblea para evitar agresiones y en la cual han reportado robos: "Que había entrado algún magrebí a robar en las tiendas".
"No queremos líos porque no sabemos quiénes son y no queremos ningún titular, ni audiencia, con líos. No hay ningún problema, si ves que el panorama está complicado, aléjate compañera. A mí lo que me gustaría es que me contases qué ha pasado hoy en el día de lluvia y si el ambiente había cambiado", le indica Iker Jiménez.