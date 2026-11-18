Risto Mejide desvela que hasta 15 vecinos de El Hierro han declinado su invitación a hablar en 'TEM': "Algo está pasando"

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Fernando Gutiérrez, vecino de El Hierro, ha denunciado en ‘Todo es mentira’ la situación límite y de colapso que viven ante la llegada de más de 11.000 migrantes en cayucos a las costas canarias. Su conexión en directo se producía después de que Risto Mejide desvelase que hasta un total de 15 vecinos habían declinado rotundamente su oferta para hablar en el programa. ¿Qué ha sucedido?

"Os quiero comentar algo que está pasando entre bambalinas", ha comenzado diciendo el presentador, que a continuación ha desvelado: "Está pasando algo con los vecinos de El Hierro. Desde hace unas horas, igual hemos llamado a 15 vecinos, y todos, absolutamente todos han declinado la invitación". Ante esta situación, Risto Mejide ha reflexionado: "Me inclino a pensar que está pasando algo que ha generado algún tipo de problema".

Fernando Gutiérrez: "No entiendo cómo España no puede proteger sus fronteras”

Tras la negativa de muchos de los vecinos, el programa ha conseguido ponerse en contacto con Fernando Gutiérrez, expresidente de la cofradía de pescadores de El Hierro, quien ha explicado qué está sucediendo: "Esto es una isla muy pequeña, nos conocemos todos. A mí antes me acusaban de comunista y ahora de ser facha. La gente ya no quiere hablar porque al final te señalan, te clasifican, te marginan y te atacan".

Gutiérrez ha asegurado que en la ciudad se vive un clima de tensión total: "Es una tensión que evidentemente se traslada a nuestra vida diaria porque de repente nos hemos visto desbordados por una situación excepcional como esta". También ha mostrado su completa indignación con el Gobierno y su gestión ante la crisis migratoria:

"Esto no puede ser, se tiene que parar. ¿O es que España es el único país del mundo que no puede proteger sus fronteras? Esto es insólito". Además, ha criticado el interés que, a su juicio, tendría el Gobierno de Pedro Sánchez en legalizar a los inmigrantes para conseguir su voto electoral.

José Delgado, UFP Canarias, denuncia la falta efectivos en El Hierro

Después de que la Policía de Tenerife y El Hierro haya denunciado jornadas de 16 horas e instalaciones saturadas hasta con 400 migrantes alojados diariamente, el programa ha hablado con José Delgado, de la UFP de Canarias, quien se ha pronunciado sobre el colapso de los agentes y ha señalado "la falta de previsión del Gobierno": "Llevamos años reclamando recursos. Sabíamos que esto iba a pasar, ya veíamos venir la problemática".