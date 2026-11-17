Horizonte 17 NOV 2026 - 23:36h.

Los colaboradores salen en defensa de Franganillo tras las críticas por su entrevista a Sánchez: “Ha hecho una entrevista de periodista informado”

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Los colaboradores de 'Horizonte' valoran en el plató la tensa entrevista de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez anoche, 16 de noviembre, examinando distintos fragmentos de la conversación entre el presidente del Gobierno y el periodista. Además, ha conectado en directo la psicóloga Menchu Moreno, quien ha analizado la estrategia que habría seguido Sánchez.

"Mi análisis es una hipótesis de cuatro pasos muy sencillos de cómo Sánchez podría quitarse rápidamente una etiqueta negativa que le pone el entrevistador y ponerse él mismo una positiva", ha comenzado explicando la psicóloga antes de desengranar la secuencia comunicativa que, a su parecer, siguió el presidente del Gobierno al hablar sobre las políticas migratorias.

Según la especialista, el primer paso llegó cuando Franganillo le planteó una situación en la que Sánchez metió un portazo: "Dice que no le ve ni futuro ni humanidad, tumbando todo en una frase". El segundo paso se produjo cuando el periodista utilizó la metáfora del "kamikaze": "Aquí le colocaría la etiqueta negativa". A continuación, Menchu identifica el tercer paso: la respuesta de Sánchez con una carcajada:

"Tiene tres funciones: quitarle fuerza al kamikaze, darle el control del golpe y proyectar seguridad a su público". Una reflexión que lleva al último punto, según Menchu Moreno: "Le responde retiquetándose en positivo porque dice: 'Me siento como una persona con principios de un país grande'. Pasa del kamikaze que va solo, etiqueta negativa, al yo tengo principios y somos un país grande, poniendo esa etiqueta positiva en él, en España y en su gestión".

El Dr. Gaona sobre la carcajada de Sánchez ante Franganillo: "Es un mecanismo de escape"

En la mesa, los colaboradores del programa han dado también su punto de vista sobre la polémica entrevista. Durante su intervención, el Dr. José Miguel Gaona ha ofrecido su interpretación la carcajada que soltó el presidente del Gobierno ante el periodista en un momento dado de la conversación:

"Es un mecanismo de defensa, es decir, no sabe cómo manejar la situación y su subconsciente exhala una risotada para romper el hilo lógico. Es un escape, no es que le parezca gracioso", ha dicho el Dr. Gaona.

Los colaboradores defienden a Franganillo tras las críticas por su entrevista a Sánchez