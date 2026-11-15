Crimen por envidia: las señales para detectar si tienes en tu entorno a un asesino en potencia

Cuarto Milenio 15 NOV 2026 - 23:52h.

Paco Pérez Caballero y Paz Velasco han analizado en el programa el caso de Antonio de Marco en Italia para identificar los rasgos del narcisista encubierto y del psicópata

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Paco Pérez Caballero y Paz Velasco han analizado en 'Cuarto Milenio' el caso de Antonio de Marco, un joven italiano que acabó cometiendo un crimen atroz contra su compañero de piso y su novia, Daniele y Eleonora, una pareja feliz que vivía en Italia.

A partir de este caso real, ambos colaboradores han desgranado las señales que pueden alertar de que alguien del entorno cercano esconde un perfil peligroso.

Iker Jiménez ha subrayado la gravedad de lo analizado: "Puede parecer una película, pero es real. Estamos metiéndonos un poco en la mente del asesino. Aquí vemos una planificación, una frialdad".

Las señales del narcisista encubierto: el caso de Antonio de Marco

Según ha explicado Paco Pérez Caballero, Antonio de Marco acumulaba una rabia silenciosa que fue creciendo tras varios rechazos. Una chica le dijo que solo serían amigos y, además, le comunicaron que ya no podía seguir viviendo en el piso compartido con Daniele y Eleonora.

Pérez Caballero ha señalado que De Marco "empieza a pensar que de alguna manera va a arreglar su vida", pero con la mirada puesta exclusivamente en sí mismo: "Todo le parece insuficiente. Le molesta mucho que sean tan guapos y tan felices".

El colaborador ha destacado que la envidia fue el detonante principal. Según Pérez Caballero, Antonio de Marco "no se enamora de la chica, él se enamora, por decirlo así, de lo que tiene Daniele". Caballero ha añadido un rasgo clave del perfil: "Tampoco trabaja, que esto es una de las cosas importantes de los envidiosos. No trabaja para tener eso, él lo quiere simplemente o que esos dos lo pierdan".

De Marco fue dejando rastro de sus intenciones en redes sociales, donde escribía con detalle su plan de venganza: "Es muy meticuloso en el Facebook, incluso va avisando de que va a hacer algo que le va a llevar a vengarse y que la venganza igual no es la solución, pero le va a dar alivio".

El perfil del psicópata y el concepto de 'overkill'

Paz Velasco, presentada por Pérez Caballero como "la experta" en la materia, ha aportado la dimensión criminológica del análisis. Según el enfoque compartido en plató, existe una diferencia fundamental entre el narcisista encubierto, como Antonio de Marco, que siente que el mundo le debe algo y acumula resentimiento en silencio, y el psicópata, que actúa con frialdad instrumental sin necesidad de un agravio previo.

El narcisista encubierto piensa más en sus derechos que en los de los demás y percibe cualquier rechazo como una ofensa imperdonable. En el caso de De Marco, esa rabia contenida desembocó en lo que en criminología se denomina 'overkill': una violencia desproporcionada que va mucho más allá de lo necesario para causar la muerte, y que refleja la explosión de toda la frustración acumulada.

Como ha indicado Pérez Caballero, "es un crimen muy particular" en el que la brutalidad final superó con creces lo que el propio asesino había planificado inicialmente.

El caso de Antonio de Marco, según se ha analizado en 'Cuarto Milenio', deja una advertencia concreta: las señales estaban ahí, escritas en sus redes, visibles en su aislamiento y en una rabia que él mismo describió sin que nadie actuara a tiempo.