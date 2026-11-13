Víctor Ábalos ha revelado de dónde procede el dinero con el que Andrea, pareja de José Luis Ábalos, pagó sus inmuebles

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El empresario Víctor Ábalos ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre las novedades que salpican a su padre, José Luis Ábalos, y es que la UCO señala que "habría recurrido" a Cristian Corvillo para recibir a través de una empresa portuguesa 65.000 euros con los que Andrea, su pareja, habría pagado dos inmuebles que están ahora a su nombre.

Víctor Ábalos ha querido aclarar en primer lugar que esos dos inmuebles son "un local y una plaza de garaje" y no dos viviendas que estaban valorados en 125.000 euros. Ha explicado que, en un primer lugar, recurrió a una entidad bancaria para pedir una hipoteca que le fue denegada y que, por esa razón, decidieron recurrir al "mercado secundario": "Se buscó una empresa que estuviera fuera de España".

Laila Jiménez le ha preguntado entonces si no sabían que esa empresa portuguesa estaba "en el ámbito de Corvillo" y la respuesta de Víctor Ábalos es que esa empresa "no estaba en el ámbito de Corvillo ni de Aldama". Javier Chicote, periodista de investigación, le ha dicho que no le parece "muy verosímil" que se buscase una empresa fuera de España y le ha pedido que explique cómo llegaron a ella.

"Obviamente a quien se le pide ayuda a Koldo [García], que hay mensajes donde se le pide financiación y Koldo es amigo de Corvillo y Corvillo conoce a mi padre", ha sido la respuesta de Víctor Ábalos, que ha defendido en todo momento que ellos buscaron financiación para ayudar a Andrea y que ese dinero no provenía de "mordidas".