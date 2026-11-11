El presentador de 'TEM' condena los altercados y la violencia en los piquetes de la huelga general: "Es la represión de un derecho de los ciudadanos"

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España vive su primera huelga general en 14 años, convocada por los sindicatos por una vivienda y salarios dignos y apoyada por el Gobierno. En 'Todo es mentira' , el presentador Risto Mejide ha señalado la falta de autocrítica del Ejecutivo al desvincularse de los problemas como el acceso a la vivienda o los bajos salarios.

"Nunca va con ellos. No va con ellos. Tenemos un Gobierno para el cual nunca jamás va con ellos", ha comenzado diciendo el presentador del programa, antes de poner dos ejemplos de la desvinculación del Ejecutivo de sus responsabilidades: "Lo de Ceuta tampoco fue con ellos, eso a Vivas. El accidente de Urda tampoco va con ellos, es el operador el culpable, el que está en el centro de control".

"La huelga, que reivindica de manera legítima como está la vivienda y el problema de los salarios, tampoco va con ellos. Hay dos ministerios, el de Vivienda y el de Trabajo, que incluso uno de ellos ha llegado a decir: 'Qué lastima que yo no sea piquete'. No es un chiste, no va con ellos", ha dicho Risto. Un discurso que cerraba con una contundente cuestión: "Mi pregunta es: si nada va con ellos, ¿qué coño hacen en el Gobierno?".

Risto condena la violencia en los piquetes de la huelga

El presentador también se ha mostrado muy contundente con los piquetes de la huelga general, condenado los altercados y la violencia: "Tengo que denunciar esto. A mí me parece que el ejercicio de un derecho constitucional, como es el derecho a huelga, no puede provocar que gente amparada en ese derecho genere este tipo de altercados. Impedir al resto de los ciudadanos, que libremente no quieren hacer huelga, acudir a sus trabajos. ¿Dónde estás sus derechos".

"El hecho de que tengas tu derecho a huelga, no debería impedir jamás que los demás no puedan ir a trabajar. Desde aquí condenamos todos estos actos de violencia. Ni piquetes informativos ni leches. Esto no es un piquete informativo, esto es la represión de un derecho de los ciudadanos", ha sentenciado Risto Mejide, que a continuación leía el mensaje de una empresaria que se ha visto obligada a cerrar sus negocios por la actitud agresiva e intimidatoria de algunos manifestantes.