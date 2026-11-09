El hijo de José Luis Ábalos asegura que los encuentros de su padre con Cristian Corvillo eran de carácter político: "En las reuniones solo se hablaba de política"

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Víctor Ábalos ha explicado en 'Todo es mentira' qué relación mantenía su padre, José Luis Ábalos, con Cristian Corvillo, al que ha definido como "un militante más". Según ha relatado, ambos coincidieron en el entorno del partido socialista durante el proceso que llevó a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE:

"La relación es meramente política. Una vez mi padre es expulsado del partido, tiene reuniones con él y muchas otras personas interesándose por cómo está él. Yo he estado presente en una reunión de esas y se hablaba de política, no se hablaba de otra cosa", ha asegurado Víctor Ábalos.

El hijo de Ábalos ha cuestionado el momento en el que se han producido las últimas actuaciones relacionadas con la investigación y ha denunciado que se está utilizando a su padre políticamente: "A tres semanas de las elecciones, una entrada y registro nuevamente en casa de mi padre, vinculando a su pareja, viene en un momento en el que la actualidad pasa a un segundo orden. No creo en las casualidades".

Víctor Ábalos: "Confío en mi padre y en Andrea. A Corvillo no le conozco"

Muy indignado, Víctor Ábalos ha salido en defensa de su padre: "Se está utilizando a mi padre en campaña como un ariete unos y otros. Mi padre ya está en la cárcel y sigue defendiendo su inocencia. El resto de la familia no vamos a cargar con los muertos de nadie, eso te lo garantizo".

Las palabras del hijo de Ábalos han provocado la reacción de Jaime de los Santos, diputado del PP, que le ha reprochado que desvincule a su padre de las posibles responsabilidades políticas por los accidentes ferroviarios: "Si las mordidas en Renfe eran de tal magnitud, podríamos estar hoy viviendo las consecuencias".

A lo que Víctor Ábalos ha respondido: "Vuelvo a repetir mis palabras, el entorno de mi padre no va a cargar con las muertes. Cuando se investigue y a mi padre se le saque de la ecuación, que dejó de ser ministro en junio de 2021, espero que entonces, con la verdad, sepamos si tienes la razón. El único que ha respetado a esas víctimas es mi padre".