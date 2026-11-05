El entorno de Koldo García ha remitido un audio del exasesor de José Luis Ábalos al programa de Risto Mejide ratificándose en sus críticas al Partido Popular

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Koldo García ha asegurado en un audio enviado a la Cadena SER que el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa durante su proceso judicial y un millón de euros adicionales a cambio de información sobre Pedro Sánchez y su entorno. Jaime de los Santos, diputado del PP, ha negado rotundamente que eso sea cierto y Risto Mejide le ha informado durante su conexión en directo que el entorno del exasesor de José Luis Ábalos les había hecho llegar otro audio a 'Todo es mentira'.

En este nuevo audio dirigido a 'Todo es mentira', Koldo se ratifica en sus acusaciones al PP y añade que se le ofreció "otra cantidad de dinero por meterse con la mujer del presidente, con Zapatero, con cualquier miembro del gobierno". Añade que no accedió y que está convencido de que por eso está en prisión actualmente: "No accedí a todo ello y a esas barbaridades que me pedían, y al día siguiente me metieron en la cárcel".

"Por supuesto, las cosas no hay que hablarlas, hay que demostrarlas, y yo les aseguro que lo puedo demostrar lo que estoy diciendo", ha asegurado Koldo, desvelando así que está dispuesto a sacar pruebas que sustentarían su versión y anunciando que quiere ir paso más allá: "La mafia del Partido Popular nunca se ha ido de las instituciones, siempre se han quedado ahí y eso lo puedo demostrar. Más aún, lo están demostrando ellos solitos, pero bueno, yo daré el remate final".