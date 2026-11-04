El tajante mensaje del presentador de 'TEM' a Óscar Puente tras su dimisión: "Se lleva a sus espaldas los dos accidentes ferroviarios más trágicos de nuestro país

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Tras una semana asegurando que no lo haría, Óscar Puente anunció anoche su dimisión como ministro de Transportes del Gobierno de España. En 'Todo es mentira', Risto Mejide ha reaccionado con contundencia a esta decisión del político del Partido Socialista, pese a que en un principio parecía que iba a mantenerse en el cargo.

Ayer, el programa de Risto Mejide cubrió en directo la comparecencia de Óscar Puente ante la Diputación Permanente del Congreso de los diputados. Durante las primeras horas, el ya exministro centró su discurso en anunciar las medidas que se iban a adoptar para evitar otro accidente ferroviario como el de Urda y Adamuz, las cuales forman parte de un nuevo plan de de seguridad ferroviaria.

Horas después del final del programa, Puente comunicó su renuncia. "Estuvimos dedicando todo el programa a esa comparecencia con la convicción de que no iba a dimitir, pues el tío se esperó a que acabase el programa para hacerlo. Hasta el final tiene que ser Óscar Puente, no puede", ha comentado con humor Risto Mejide.

La reacción de Risto Mejide a la dimisión de Óscar Puente

Tras la decisión del exministro, Risto Mejide ha ofrecido esta tarde su opinión sobre los tres valores que este dio sobre el por qué de su renuncia: "Dignidad, coherencia y empatía". Una a una, el presentador del programa ha comentado las tres razones ofrecidas por Óscar Puente:

"Empatía, por supuesto, ninguna. Un ministro que ha sido capaz de decir "no sé que puede compensar a una víctima que ha pedido una pierna. Coherencia, absolutamente ninguna: Lo hemos visto, se ha tirado 6 días haciéndonos creer que no iba a dimitir y, de hecho, los mismos valores que él definía para seguir en el cargo, son los que después nos dicen para dimitir. Y, desde luego, dignidad ninguna, porque se ha pasado 6 días haciendo un teatrillo. Si es verdad que desde el minuto uno pensó en dimitir, ¿a qué viene el teatrillo delante de todos y, sobre todo, de las víctimas?".

El presentador ha asegurado que lo que ha hecho Óscar Puente es un claro ejercicio de cinismo político: "Si los mismos valores te sirven para decir tanto que dimites como que no, da igual lo que digas. A diferencia de otras palabras, los valores no basta con pronunciarlos, hay que ponerlos en práctica, señor ministro".

También le ha lanzado un último y tajante mensaje: "Deseamos que tanta paz se lleve como paz deja a todos esos insultados, bloqueados y gente a la que ha ofendido y molestado. Se lleva a sus espaldas los dos accidentes mortales más trágicos de la historia de nuestro país en vías ferroviarias de Alta Velocidad".