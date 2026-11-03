Horizonte 03 NOV 2026 - 00:13h.

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José Luis García Guglieri, ingeniero programador en la línea AVE Sevilla-Madrid, ha estado presente en 'Horizonte' y ha explicado cómo se creó todo el sistema LZB, además de algunos de sus entresijos. Guglieri ha señalado que en su momento, cuando todo se instaló, "funcionaba muy bien": "Yo soy usuario habitual y eso es lo que he visto. Pero lo que vi el miércoles pasado era la confirmación de que se lo han cargado".

"Lo que antes funcionaba absolutamente bien, la sensación de ahora es de abandono absoluto", ha apuntado Guglieri, que "alucina" ante el "desastre total" que hay en estos momentos. "A ver quién se sube ahora a un tren", añade el ingeniero, invitado en el plató de 'Horizonte'. Además, señala que se "han ido haciendo parches que desvirtuaban el producto original".

A su vez, Guglieri explica lo que hay en la subestación de Urda y, en cuanto a la caída del sistema al completo, José Luis García Guglieri deja claro que se trata de un "sistema de caída seguro": "Sobre por qué han caído los sistemas, podemos sospechar que hayan sido agentes exógenos, por aquello de la energía inestable, o interferencias, o bien que haya habido una conjunción de fenómenos que han hecho que caigan todos, como cuando el apagón".

Los puntos a mejorar, según José Luis García Guglieri

"La degradación ha venido ahora que nos hemos enterado de todas las incidencias que hay y, después, ha llegado el 28 de octubre, que parece que han fallado todos los sistemas al mismo tiempo. Y los protocolos, lo de mover trenes por teléfono, hay que revisarlo también, no solo los sistemas tecnológicos", dice un Guglieri que no sabe lo que puede pasar a partir de ahora. "Dicen que el sistema es antiguo... ¿antiguo qué es?", se pregunta.